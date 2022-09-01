民進黨前立委鄭寶清1日登記參選桃園市長，宣告綠營正式分裂，桃園市長鄭文燦表示：「尊重他的選擇！」但也不要低估民進黨支持者的智慧，重申鄭運鵬的選情非常穩定上升，民進黨的凝聚力也非常強，想要以參選破壞選舉，不會有贏家，3打1票源是流動的，相信最後鄭運鵬還是會脫穎而出。

鄭文燦說，鄭寶清選擇不同的方向、不同的陣營，尊重他的選擇，他認為民進黨的支持者對黨有一定的認同，因為深知選擇背後是什麼樣的價值，不要低估民進黨支持者的智慧，相信他們都會做出決定，至於個別的人離開民進黨，選擇去跟誰站在一起，甚至反向批判民進黨，這都是個人的選擇。

被問到年底選戰若不如預期鄭寶清是不是要負最大的責任？鄭文燦說，鄭運鵬的選情非常穩定上升，民進黨的凝聚力也非常強，想要以參選破壞這場選舉，不是參選的目的，這樣也不會有贏家。

鄭文燦自信表示，鄭運鵬最後還是會脫穎而出，3個打1個，3個之間的票源是流動的，目前鄭運鵬的民調已是微幅領先，只要步步為營、穩紮穩打，會讓整個支持者都凝聚起來，沒有問題。