明年基本工資調漲拍板，月薪2萬6400元、時薪176元；國內人力銀行在8月底「時事題」的調查發現，若明年元旦起的「基本工資」調升，有高達86.4％勞工指出，「會擔心」自己的外食費再跟著調高。

人資專家楊宗斌分析，餐飲、小吃聘僱較多計時人員，若因基本工資調高，店家將成本轉嫁給顧客，像「外食費」跟漲，每回變動都是5元、10元的增幅，銅板小吃或便當換算下來，外食費漲幅恐怕都大於這次薪資的增幅；此外，領基本工資的多是基層勞工，過半勞工這次薪資並不受影響，若外食費再次調漲，等於受到波及、荷包跟著縮水。

楊宗斌表示，基本工資調漲，最終可能會出現「雙輸」或「雙贏」局面，政府做決定時，確實需要謹慎評估「經濟淨效果」：比如，顧慮到中小企業的承受度，還有聘用較多計時人員的服務業。

最佳狀況應該是，最終「薪資漲幅」大於「物價漲幅」，代表「實質購買力」增加，使得調薪機制「正向循環」到內需經濟。