2022高雄電影節今（1日）宣布影展大使，由影歌雙棲的全方位藝人9m88擔任。人氣爆棚的她，為了展現高雄電影節一貫的活力搞怪，穿上高中生水手服，化身成「青春惡女仔」，玩弄各種「惡」表情，9m88表示，她的造型很像《大逃殺》的壞女生，和她過往形象截然不同，可以盡情耍酷、甩壞，非常過癮。年度形象影片邀請到「影像玩家」吳仲倫導演操刀，曾執鏡金馬54、55廣告，他在高雄電影節的形象影片中，大玩視覺特效，彷彿將9m88吸進「惡宇宙」，令她不壞也很難。

9m88近年參與多部電影戲劇的演出，在《我沒有談的那場戀愛》中，演出「絕對不要變成壞掉的大人」的黃小喵一角，揮灑自如的演技感動所有觀眾。近期在《華燈初上》的本色客串，引發各界讚賞討論。8月剛發行第二張專輯《9m88 Radio》的9m88，準備和「落日飛車」啟程歐美的巡迴演出，在百忙之中接下雄影大使的重責大任，她表示「電影是把內心聲音顯化的最佳媒材」，接下影展大使讓她十分開心。她透露平常空閒時最愛看劇情電影，「透過演戲可以體驗截然不同的人生」，尤其是蔡明亮導演讓她愛不釋手，期待加入蔡導的演員班底。

9m88同時分享雄影的必看片單，包括驚狂悲喜的戰爭驚悚片《科索沃的夜與夜》、葛斯范桑的經典之作《迷幻公園》，擁有服裝設計背景的她，也很期待傳奇設計師Versace華麗一生的《時尚天才凡賽斯》，以及紐約獨立音樂現場紀錄的《搖滾咖廁所見》，曾在紐約求學的她表示，該片有許多厲害的樂團，包括The Strokes、The Yeah Yeah Yeahs等，搖滾咖絕對不能錯過。

雄影年度形象影片由吳仲倫導演操刀，長期與樂壇歌手合作，並曾擔綱金馬、金鐘影片製作，與9m88一拍即合。詩意的色彩美學、次文化暗黑元素的畫面，形象影片中9m88拿著玩具槍放縱耍惡，搭配慵懶聲線，完美展現「惡宇宙」精神。影展期間，高雄市電影館一樓特別設立「9m88 Radio」電影展覽，分享9m88喜愛的電影、書籍。

9m88宣傳影展之餘，也善盡影展大使待客之道，推薦「白糖粿」、「汕頭火鍋」等高雄必吃美食，邀請影迷10月一起在高雄相見歡。2022高雄電影節於10月14日（五）至10月30日（日）期間舉辦，影展片單、售票資訊及選片指南等相關活動，陸續公布，敬請鎖定高雄電影節官方網站、IG與臉書粉絲專頁。