Sony今(1)日隆重推出旗艦新機Xperia 5 IV，除延續向來自豪的照相技術外，也瞄準持續成長的手遊市場，滿足手遊所需的速度、性能及穩定度，Xperia 5 IV預計9月下旬在台灣市場上市。Sony台灣總經理林志遠受訪表示，透過新機的上市，期望可以將高階Android市占拉升到18%左右。

林志遠表示，Sony在今年1~7月Android 高階旗艦(2萬元以上)從13%成長到14%，Sony台灣市場8月持續加溫，期望9月透過新機上市，可以進一步拉高成長、上看18%，至於9月也很多旗艦新品要登場，包括市場最關注的蘋果iPhone14，他則表示，「Sony照著自己的腳步」。無論是在定價或是銷售進程上，另外，Sony也會持續加大和三大運營商的合作，期望可以促銷買氣。

林志遠也表示，今年節慶效應不大，主要就是景氣、通膨以及消費者對促銷疲乏等負面因素，但還是看好台灣整體手機市場下半年會比上半年好，有機會成長5~10%。

Xperia 5 IV整合Xperia旗艦機種多項強大功能，同時機身更加合手，也是Xperia 5系列首次所有鏡頭皆支援即時眼部追蹤對焦及即時物件追蹤對焦功能。Xperia 5 IV升級1200萬畫素自拍鏡頭，即使在暗處也能拍出清晰好看的自拍照及影片，同時也是Xperia 5系列首次支援無線充電及無線反向充電功能，加上高效能晶片模組和強大的5000mAh電池。

Xperia 5 IV搭載1200萬畫素16mm、24mm、60mm三鏡頭配置，充分運用Alpha系列相機技術，讓人像照片更加吸睛，除了即時眼部追蹤對焦之外，Xperia 5 IV亦增加即時物件追蹤對焦，運用AI智慧演算法分析景深，在動態攝影之中依然清晰不失焦。

Xperia 5 IV也瞄準手遊商機，Xperia 5 IV齊備遊玩最高規格手遊所需的速度、性能及穩定度，120Hz螢幕更新率及240Hz降低動態影像模糊技術，讓遊戲呈現既清晰又流暢，並支援240Hz觸控掃描頻率，不僅如此，還可以自訂「深色背景強化」及「等化器」音效強度。

Xperia 5 IV推出創意黑、活力白、風格綠等三種手機顏色選擇，預計將於2022年9月下旬於台灣市場推出。