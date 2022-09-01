大同公司今日召開董事會，通過委任總經理案，副董事長王金來正式真除兼任大同公司總經理。

大同在董事會後召開記者會，王金來宣布「擘劃大同艦隊新未來」，總公司將加強對子公司的管理舆協助，並加速集團組織结構效能，包含規劃及評估華映除列、精英併表與大同智能擴展，期待大同成為國家、企業數位與能源轉型推手，體現大同集團價值，實現國際級產業控股之永績發展願景。

大同前總經理蔡維力8月18因「個人因素」請辭後，大同董事會在8月22日通過並公告，由副董王金來暫代總經理一職，今日召開「新任總經理上任記者會」正式宣布王金來成為總經理。王金來表示，大同公司本身跨多產業，在台灣民營企業中罕見。大同在電力、新能源、資通訊及消費產業與子公司協同發揮綜效，成為大同大艦隊「這是大同在產業界獨一無二的寶藏與競争力」，未來在組織重整、強化分下，將適時投入資源，以創能、儲能、節能為大同發展方向。

王金來副董事長兼總經理並提出五項3大優先工程。首先在母公司大同連5季獲利後，最重要的是鞏固優化核心實力，目前的9大事業部將會整合優化成電力、新能源、系統整合以及消費電子事業群。王金來強調，大同已是以產業控股型態發展成大同集團，集團子公司業務規模目前在大同综合財報上幾乎占50％，為擴大集團控股效益、推升大同大艦隊之經营效亦同等重要，包含資產開發業的尚志資產、ICT產業的精英電腦、系統整合業的大同世界科技以及新能源產業的大同智能。