美東時間8月31日（周三），圖形處理芯片巨頭英偉達（Nvidia）公告稱，該公司已收到美國官方通知，若對中國（含中國香港）和俄羅斯的客戶出口兩款高端GPU晶片——A100和H100，需要新的出口許可。中國外交部發言人汪文斌今天（9月1日）在例行記者會中回應，美方的做法是典型的科技霸權主義，

汪文斌指責，美方一再泛化國家安全概念，濫用國家力量，企圖利用自身科技優勢，遏制打壓新興市場和發展中國家發展，此舉違反市場經濟規則，破壞國際經貿秩序。中方對此堅決反對。

GPU即圖形處理器，其圖像識別和自然語言處理功能在智慧型手機等電子產品中很常見。此外，GPU在複雜的並行計算方面也具有優勢明顯，因此近年來也被廣泛用於服務器端的密集型數據處理。

上述禁令正是針對用於數據中心的高端獨立GPU計算卡，目前此類計算卡主要被應用於雲端的AI模型訓練和執行推理。

財聯社報導，除了英偉達外，其競爭對手AMD也收到了相同的通知。據媒體報導，AMD發言人表示，該公司已經收到了新的許可證要求，將停止向中國出口MI250人工智能晶片，但該公司相信其MI100晶片不會受到影響。