57歲翁姓老翁日前前往臺灣銀行分行，一口氣要提領200萬元，反應訊速的行員一聽就不尋常，詢問用途時，對方先支吾其詞，後來說是兒子娶媳婦，要200萬當聘金，行員隨即通報文山一警方，經追問後才知老翁要拿去投資虛擬貨幣，立刻出示相關新聞告知是詐騙手法，及時保住老翁的老本。

文山一警方日前接獲李姓行員通報，1名老翁提領200萬現金，疑似遭到詐騙鼓惑，警方到場時，老翁還堅稱是兒子娶媳婦用的聘金，只是他人在軍中服役聯繫不易，所以他才出來領錢。

警員林廷威了解狀況後，立刻告知老翁可能是詐騙手法，另用手機搜尋相關新聞，表示詐團叫被害人臨櫃領錢，面對詢問時，常以「還債」、「買房子」及「兒女聘金」等說詞應付，詢問老翁是否遭到對方教導，經再三勸說，老翁才坦承接獲投資電話，心動想要加入，對詐團手法半信半疑。

警方最後要老翁冷靜，強調不要相信素未謀面的人，老翁最後才打消念頭將錢存回，對行員及警方的熱心協助相當感謝。

文山第一分局呼籲，民眾如接獲不明來電並要求指示操作ATM或臨櫃辦理金融提領等，應立即查證，勿輕信對方話術，或撥打165請求警方協助，亦可使用免費的手機警政APP查詢最新反詐資訊，以免個人財產遭惡意騙取或淪為歹徒的犯罪工具。