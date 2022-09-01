許多人都知道想要鞏固骨本就必須補鈣，不過新北板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓與中山醫學大學附設醫院牙醫師劉馥萱指出，鎂其實也是養成良好骨骼的重要營養素之一，同時也列出7大類的補鎂好食物，包含燕麥、蛤蜊、菠菜、香蕉等，能幫助降低骨質流失，也可以鞏固牙齒健康。

陳鈺泓和劉馥萱在臉書粉專指出，常聽到有人說補鈣可以鞏固骨本，鎂卻經常被忽略，但其實鈣和鎂都是維持良好骨骼必需的關鍵營養素。鎂在小腸被吸收後，超過一半的吸收量都會被用在維持骨骼和牙齒的健康，因為牙齒的根本也是骨頭，醫師建議趁年經補足鈣和鎂，就能同時保養牙齒和骨骼。

陳鈺泓和劉馥萱還列出7大類食物中的補鎂食材清單，並提醒補鎂也要攝取維生素D、果糖、乳糖等，有助於鎂離子吸收；另外酒精、利尿劑等，則會增加身體對鎂的需求。

▎五穀根莖類：燕麥、糙米、小米、全穀類雜糧。

▎肉類：牛排、羊排、豬肝。

▎海鮮類：蝦米、干貝、鱈魚、蛤蜊、魷魚。

▎蔬菜類：萵苣、酪梨、球芽甘藍、青江菜、蔥、高麗菜、南瓜、菠菜、花椰菜。

▎水果類：香蕉、百香果、椰子、檸檬、楊桃。

▎堅果類：芝麻、葵花子、杏仁、花生。

▎豆類：黑豆、紅豆、毛豆、豆腐、豆漿