中秋節吃柚子正當時，但今年應節的柚子銷量仍不理想，坊間竟然殺到6顆柚子100元，為免影響柚農受衝擊，台中市第13選區（大里、霧峰）市議員參選人張芬郁，自掏腰包向柚農收購文旦發送選民，希望拋磚引玉，以行動邀請大家一起挺農民。

據農委會統計，2021年全國文旦柚產量7萬1202公噸，其中7062公噸外銷。今年產量預估比去年稍多，但外銷因故減少。

市議員參選人張芬郁表示，目前產地價格仍然低迷，部分柚農更苦於找不到買主。中秋節是柚子主要消費時節，張芬郁因此派助理直接到麻豆產地購買柚子表示對農民的支持。

張芬郁說，柚子營養價值很高，含有豐富的蛋白質、有機酸、維生素及鈣、磷、鎂、鈉等人體必需的元素，即使中秋節過後仍是很好的食用水果。

張芬郁9月2、3日分別在大里（大里區中興路二段454號）及霧峰競選辦公室（霧峰區中正路905號）發送柚子，呼籲大家「中秋吃好柚，挺台灣護農民」，每人限領一顆文旦，送完為止。