高市府環保局1日舉辦「高雄2050淨零及循環經濟國際論壇」，邀集英、荷、澳、德、美等在台代表與台灣各大企業共同倡議會談，高雄市長陳其邁表示，去年高雄減碳超過179萬噸，且2005年到2020年的高雄碳排總量再減量1283萬噸，相當於台北市1整年的碳排放含量，相信2050年能達到淨零排放的目標。

「高雄2050淨零及循環經濟國際論壇」邀請國外代表、學界、產業界代表等上千人共聚一堂，透過倡議及專題發表啟動各界對話，讓市民及各界見證高雄市積極朝2050淨零排放目標及循環經濟城市邁進的企圖與決心。

陳其邁會中倡議表示，2050淨零排放已是全世界多國面對氣候變遷共同的行動，高雄曾是台灣重工業發展的火車頭，但面對「淨零」挑戰採取果斷行動。高雄將以能源、產業、生活、社會四大轉型為架構，透過市府整合各部門政策、產業資源及減碳技術，強化跨界交流及合作，以實際行動朝淨零排放目標努力。

陳其邁指出，能源轉型以增氣、減煤、展綠為目標，產業則推動數位及淨零的雙重轉型，由市府攜手在地鋼鐵、石化、電力、電子及廢棄物處理等5大產業龍頭成立「產業淨零大聯盟」，公私協力將工業城市轉型為循環經濟城市。

高市府建構淨零城市基礎設施環境，公車、公務機車將於2030年全面電動化，提供低碳移動的運輸環境，並持續推動各項政策引導民眾從食、衣、住、行全方位淨零轉型，且將推動淨零教育並透過淨零基金，強化公民的參與及社會的公正轉型，另外，市府將提出「高雄市淨零城市管理自治條例」草案，盼年底能取得各界共識，提送議會審議。

陳其邁指出，目前全球已經有136個國家、223個城市宣誓2050年要達到淨零排放的目標，高雄為了追求更好的環境與城市發展，在淨零排放已有初步成果，以去年為例，高雄減碳超過179萬噸，2020年溫室氣體排放總量績效達全國第一，比起2005年的基準再減量1283萬噸，減少的額度相當於台北市1年的碳排放含量。