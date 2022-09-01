廖柏雅與孫盛希互動曖昧。（華納音樂提供）

廖柏雅邀請孫盛希合作新歌〈Weekend Boyfriend〉。（華納音樂提供）

廖柏雅新歌〈Weekend Boyfriend〉邀請孫盛希合作，兩人拍MV時，在海灘上進行了一場燭光晚餐，除了眼神交流，更要十指緊扣、靠著頭互相凝視、各種環抱，過程中兩人互動曖昧，不過鏡頭背後，廖柏雅卻坦言這是第一次被女生餵食，「滿緊張的，不過一切都還好啦，流手汗而已！哈哈哈！」

廖柏雅在創作時，其實並不認識孫盛希，卻在編曲完成後突然靈光乍現孫盛希的聲音，並認為她相當適合一起合唱，於是主動聯繫，沒想到孫盛希秒答應合作，兩人僅花一週討論歌詞及內容。錄製過程中孫盛希對聲音很要求，她說：「配唱的時候我感冒才剛好，所以聲音狀態不太穩，但Kevin（廖柏雅）在過程中很貼心的安撫我，很謝謝他。」廖柏雅也大讚孫盛希在錄音過程給了他很多想法。

這次MV選在有著浪漫日出的海邊取景，兩人飾演一對正在曖昧期的伴侶。導演要求兩人要十指緊扣、靠著頭互相凝視、各種環抱，而當要正式進入燭光晚餐的鏡頭時，孫盛希尖叫：「Oh my god! 來了嗎！」過程同樣讓廖柏雅直呼害羞，並坦言自己已經「流手汗」，事後他分享：「到後面真的有戀愛的感覺，有一幕Shi Shi（孫盛希） 還餵我吃東西，這也是我第一次讓女生餵食！」孫盛希則說：「本來也覺得很尷尬，有一度還要想著是別人的手，對緩解緊張滿有用的；不過拍到最後覺得Kevin散發一種很帥很自然的感覺。」

廖柏雅推出加盟華納音樂的全新迷你專輯《LOVER BOY》，講述「情歌」不一定有必須對聽眾交代的結論；並非有完美結局才叫浪漫的情歌、也不是有傷心的結局才會催淚。反而發生在愛情之前的「曖昧」，才是讓人記憶最深刻的，於是打造了這張讓人「 聽完就想談戀愛 」的作品。這次也集結各領域音樂人，包括韋禮安、落日飛車的薩克斯風手-黃浩庭、Vast ＆ Hazy（VH）主唱-咖咖、作詞人-吳易緯等，讓專輯增添了更多元素。〈Weekend Boyfriend〉MV今(9／1) 晚7點在YouTube「Kevin 廖柏雅」官方頻道上線。