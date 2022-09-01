九合一選舉倒數不到3個月，各政黨摩拳擦掌準備中，六都更是兵家必爭之地。媒體人韋安今（1）日在臉書預言台北市長的選情，指出「蔣萬安45％的得票跑不掉」，更列出3點直言「蔣萬安必須證明他有智慧、有想法、有決斷力，去扮演好市長的角色」，引發討論。

韋安今日在臉書PO出一篇最新預測台北市長選戰的貼文，指出「蔣萬安得票上看45％」，更接著說「有人說陳時中最可能會被棄保，這是超譯解讀」，韋安認為，陳時中沒有姚文智那麼弱、黃珊珊也沒有柯文哲那麼強。韋安提及「鐵桿深綠對陳的支持，已鐵板一塊不可能動搖。陳時中民調再弱，也絕不是棄保的對象，蔣陣營應該想透，為什麼當初有50％的支持度，後來慢慢下滑，原本多數人可以接受他的整體人設，但確定由他代藍參選後，大家便以『市長規格』的高標準來審視他」。

韋安也呼籲，蔣萬安必須證明他有智慧、有想法、有決斷力，去扮演好市長的角色，「作為蔣經國的孫子，還不夠藍嗎？」沒人能搶去泛藍對他的支持，過於鞏固基本盤，反而讓中間、厭藍支持者都跑了。

韋安更列出3點直言「蔣萬安是否應該這樣做」，首先「堅定地追隨和發揚經國先生的理念和精神」；再來「以前有『十大建設』，現在應該提出有具體可行的『台北發展5大方向』。選民支持蔣，就是對前人『十大建設』的認同觀和移情作用」；最後「蔣萬安應大聲說出，自己會努力向侯友宜、盧秀燕學習，把兩人『能做事、敢做事、做好事』的務實之道，全盤在台北重現」，韋安認為，侯、盧之所以有高滿意度，「就是他們契合主流民意的口味」。

韋安最後也說，「只要這樣走下，泛藍加中間，45％得票跑不掉，也就是連、丁得票數，再加5％，棄誰保誰根本與蔣無關，戰略方向問題先解決，其它都是技術面的小障礙了」。