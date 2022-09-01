想表達心意不一定要送多麼貴重的禮物，日常生活中的貼心舉動，反而才是維持感情的關鍵。搜狐號《星座巫師》分享，12星座女生對另一半的貼心指數排行榜，前三名依序為巨蟹座、白羊座、雙子座，不僅暴躁情緒少，對待男友，甚至旁人都十分體貼。
TOP12：水瓶座
水瓶女追求私人的生活空間，因此很多時候會忽略掉男友的感受。
TOP11：雙魚座
雖然雙魚女有時候馬馬虎虎的，但偶爾出現的貼心舉動，還是能讓男友感受到溫暖。
TOP10：獅子座
獅子女性格雖強勢，但對男友還是滿溫柔的，只是相較其他星座來說，她們算不上是貼心女友。
TOP9：摩羯座
摩羯女熱愛工作，但她們可以在愛情與麵包中取得平衡，不會造成兩者衝突，所以她們對男友也是滿貼心的。
TOP8：射手座
射手女天生嚮往自由，但能不能照顧好自己還是一個問題，更不用說對男友貼心了。
TOP7：天蠍座
天蠍女屬於不怎麼貼心的女友類型，她們把自己奉獻給事業，因此很少有時間能對男友貼心。
TOP6：天秤座
天秤座屬於女漢子類型，所以貼心對她們來說並不存在，大大咧咧才是她們的本性。
TOP5：處女座
對處女女來說，嘮叨就是一種表示貼心的方式。
TOP4： 金牛座
金牛女貼心和不貼心的時間是對半分的，有時候她們是個標準的賢妻良母，但時間一到又會回歸本性。
TOP3：巨蟹座
貼心的巨蟹女很少出現暴躁的情緒，而且還會主動為男友著想，替對方考慮。
TOP2：白羊座
白羊女生除了偶爾暴躁外，剩餘的時間都很貼心，所以她們算是一個貼心的女友。
TOP1：雙子座
雙子女大多溫柔似水，總是噓寒問暖、細心照顧別人，對男友如此，對旁人更是如此。
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