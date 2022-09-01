想表達心意不一定要送多麼貴重的禮物，日常生活中的貼心舉動，反而才是維持感情的關鍵。搜狐號《星座巫師》分享，12星座女生對另一半的貼心指數排行榜，前三名依序為巨蟹座、白羊座、雙子座，不僅暴躁情緒少，對待男友，甚至旁人都十分體貼。

TOP12：水瓶座

水瓶女追求私人的生活空間，因此很多時候會忽略掉男友的感受。

TOP11：雙魚座

雖然雙魚女有時候馬馬虎虎的，但偶爾出現的貼心舉動，還是能讓男友感受到溫暖。

TOP10：獅子座

獅子女性格雖強勢，但對男友還是滿溫柔的，只是相較其他星座來說，她們算不上是貼心女友。

TOP9：摩羯座

摩羯女熱愛工作，但她們可以在愛情與麵包中取得平衡，不會造成兩者衝突，所以她們對男友也是滿貼心的。

TOP8：射手座

射手女天生嚮往自由，但能不能照顧好自己還是一個問題，更不用說對男友貼心了。

TOP7：天蠍座

天蠍女屬於不怎麼貼心的女友類型，她們把自己奉獻給事業，因此很少有時間能對男友貼心。

TOP6：天秤座

天秤座屬於女漢子類型，所以貼心對她們來說並不存在，大大咧咧才是她們的本性。

TOP5：處女座

對處女女來說，嘮叨就是一種表示貼心的方式。

TOP4： 金牛座

金牛女貼心和不貼心的時間是對半分的，有時候她們是個標準的賢妻良母，但時間一到又會回歸本性。

TOP3：巨蟹座

貼心的巨蟹女很少出現暴躁的情緒，而且還會主動為男友著想，替對方考慮。

TOP2：白羊座

白羊女生除了偶爾暴躁外，剩餘的時間都很貼心，所以她們算是一個貼心的女友。

TOP1：雙子座

雙子女大多溫柔似水，總是噓寒問暖、細心照顧別人，對男友如此，對旁人更是如此。