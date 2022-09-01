大陸南方近期降雨，雖然緩解了長江流域部分地區旱情，但長江中下游大部分地區仍無有效降雨，中下游幹流水位較歷史同期大幅偏低。陸媒同時指出，長江上中游水庫群待蓄水量大，水旱災害防禦形勢依然複雜嚴峻。

澎湃新聞1日引述大陸水利部長江水利委員會消息，最新會商顯示，長江上游和漢江上游8月底有明顯降雨過程，長江流域部分地區旱情有所緩解，但長江中下游水位仍在繼續消退。

報導指出，預計未來一周，長江上游有降雨維持，其中，金沙江中下游、雅礱江累計雨量為30至50毫米；長江中下游沒有明顯降雨過程。預計「軒嵐諾」颱風將維持超強颱風級的強度，但對長江流域直接影響不大。

長江防總祕書長、長江委副主任吳道喜主持會商強調，各部門各單位務必保持高度警惕，強化底線思維，一要密切關注流域水情、雨情、旱情、汛情變化，滾動預測預報，加強分析研判；二要加強與電力部門以及流域各省市的溝通協調，統籌好蓄水、發電、供水之間的關係

吳道喜還表示，三要進一步完善金沙江下游梯級水庫、三峽水庫、丹江口水庫等流域重要水庫調度方案，充分發揮水庫群綜合效益；四要強化長江中下游幹流河道綜合調研和沿江引水涵閘泵站資訊梳理分析，加快推進數位孿生長江建設，持續優化綜合調度系統服務能力，全面提升水庫群聯合調度數位化、網路化、智慧化水準。