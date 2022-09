俄羅斯再度以歲修為由,停止提供德國天然氣。

俄羅斯昨(31)日起才暫時完全停止對德國輸送天然氣,德國媒體同日再報導,德國官方正在調查政府內部2名負責處理「北溪2號」(Nord Stream 2)天然氣管線計畫的高階官員,釐清他們是否為俄羅斯間諜。調查發現,許多政府文件的觀點與德國政府立場不符,甚至充滿了對俄羅斯的理解,其中一名被調查的官員也曾赴俄羅斯研習。

政治新聞網站「Politico」、「今日俄羅斯」(Russia Today)引述德國《時代週報》(Die Zeit)報導,德國經濟部長哈柏克(Robert Habeck)及幕僚今年春天通報德國「聯邦保護憲法辦公室」(Federal Office for the Protection of the Constitution,BfV),「有關北溪2號天然氣管線及天然氣儲氣程度的內部文件,以及德國供應安全的報告存在不一致」,許多經濟部內部文件「充滿對俄羅斯觀點的理解」,「而且令人驚訝的是,這些論點往往不符合德國政府的官方立場。」

德國「聯邦保護憲法辦公室」於是對經濟部2名參與能源供應的「關鍵職位」公務員展開調查。調查發現這2人有部分異常之處,包括其中一人曾前往俄羅斯研習,並且在「情感上親近俄羅斯」,兩人也背離哈柏克停止認證北溪2號的立場。

不過除了上述異常之外,報導指出,至今「聯邦保護憲法辦公室」尚未發現2人進行間諜或貪腐行為,此外報導也指出,光是「親近」俄羅斯本身並不能視為確切證據,因為德國許多政界菁英長久以來就與克里姆林宮保持密切關係。目前調查仍在持續進行中。

在俄羅斯逐步降低對歐洲國家的天然氣輸送量後,德國經濟部在預備德國因應這場能源危機中扮演關鍵角色,「Politico」指出,如果最終2名官員被確認為俄羅斯間諜,這起事件對德國及現任政府來說將是重大的尷尬事件,同時也是標誌著普丁在公共關係的勝利。

另外「今日俄羅斯」也評論,如果哈柏克的懷疑被證實是錯的,他將必須解釋自己為何被愚弄到對公務員發動政治迫害。