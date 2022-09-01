俄羅斯再度以歲修為由，停止提供德國天然氣。

俄羅斯昨（31）日起才暫時完全停止對德國輸送天然氣，德國媒體同日再報導，德國官方正在調查政府內部2名負責處理「北溪2號」（Nord Stream 2）天然氣管線計畫的高階官員，釐清他們是否為俄羅斯間諜。調查發現，許多政府文件的觀點與德國政府立場不符，甚至充滿了對俄羅斯的理解，其中一名被調查的官員也曾赴俄羅斯研習。

政治新聞網站「Politico」、「今日俄羅斯」（Russia Today）引述德國《時代週報》（Die Zeit）報導，德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）及幕僚今年春天通報德國「聯邦保護憲法辦公室」（Federal Office for the Protection of the Constitution，BfV），「有關北溪2號天然氣管線及天然氣儲氣程度的內部文件，以及德國供應安全的報告存在不一致」，許多經濟部內部文件「充滿對俄羅斯觀點的理解」，「而且令人驚訝的是，這些論點往往不符合德國政府的官方立場。」

德國「聯邦保護憲法辦公室」於是對經濟部2名參與能源供應的「關鍵職位」公務員展開調查。調查發現這2人有部分異常之處，包括其中一人曾前往俄羅斯研習，並且在「情感上親近俄羅斯」，兩人也背離哈柏克停止認證北溪2號的立場。

不過除了上述異常之外，報導指出，至今「聯邦保護憲法辦公室」尚未發現2人進行間諜或貪腐行為，此外報導也指出，光是「親近」俄羅斯本身並不能視為確切證據，因為德國許多政界菁英長久以來就與克里姆林宮保持密切關係。目前調查仍在持續進行中。

在俄羅斯逐步降低對歐洲國家的天然氣輸送量後，德國經濟部在預備德國因應這場能源危機中扮演關鍵角色，「Politico」指出，如果最終2名官員被確認為俄羅斯間諜，這起事件對德國及現任政府來說將是重大的尷尬事件，同時也是標誌著普丁在公共關係的勝利。

另外「今日俄羅斯」也評論，如果哈柏克的懷疑被證實是錯的，他將必須解釋自己為何被愚弄到對公務員發動政治迫害。