111 年度廣播金鐘獎在今（1日）公布入圍名單，本次共有 83 家業者、885 件作品參賽，角逐 26 個獎項，本屆最大贏家為國立教育廣播電台，共有37件作品入圍，其次則是警察廣播電台，共有16件作品入圍。

本屆揭獎嘉賓由資深廣播人趙自強、蔡燦得等擔任，評審團由資深音樂人陳子鴻擔任主任委員，帶領評審團歷經3個月的專業討論，最終選出126件入圍作品；特別獎項評審團則由資深廣播人吳芳如擔任主任委員，並於記者會中公布今年度的特別獎項從缺；陳子鴻透露本屆最難評選的獎項為「類型音樂節目獎」，他說因為類型五花八門，很難進入抉擇；過去是否曾call in到廣播節目中點播情歌告白？陳子鴻笑說，我都自己唱，不需要靠別人唱。

趙自強今出席記者會時，身形明顯消瘦，他透露花了4、5個月的時間靠168及戒宵夜成功減重，從快9字頭減到6字頭，「之前胖的時候大家都勸我減肥，沒想到一瘦下來，大家就問我是不是生病，所以我只好又吃胖到7字頭」。當初的減肥動力？他笑說6月初要接種第一劑疫苗時，看到新聞說胖子容易死，「我心裡很害怕，但又很想打疫苗，所以決定開始減重。」他說目前已接種2劑疫苗，後來因為確診，所以還無法施打第3劑疫苗，「那時我跟郭子乾去郎祖筠的《魔法阿嬤》，他一直跟我說誰誰誰確診，結果隔天打電話來說他確診，再隔一天我就確診了，所以我們絕對不行討論誰確診。」

趙自強在2000年成立《如果兒童劇團》，近2年因疫情影響長達2年的時間沒有表演任何舞台劇，他透露將於9月重啟舞台，沒想到最近疫情又開始有點緊張，「這可能是我們最後一次表演，所以我想說要訂製衣服給小朋友，但沒想到老闆從20多年前就開始聽我的廣播，直到2016年退休，他接到訂單時問我『你的廣播還在嗎？你陪我度過20年的工作時光，所以你訂製的衣服我全部免費贊助你』。」

「111年度廣播金鐘獎頒獎典禮」將於10月15日（六）晚間7時於國立國父紀念館舉行，觀眾可透過三立都會台、三立綜合台（MOD）收看直播；海外觀眾則可透過三立國際台同步收視，亦可透過廣播電視金鐘獎官方網站、廣播電視金鐘獎官方YouTube、Vidol、Vidol YouTube、三立新聞網、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、Yahoo TV等新媒體平台隨時隨地同步收看，還可透過好事聯播網全程收聽頒獎典禮。