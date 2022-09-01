籃球正妹洗菜(王宇君)大學時是學校籃球隊的前鋒，性格陽光開朗的她，不時在社群分享運動日常，頗受粉絲喜愛，後來更因參加運動實境節目打開知名度，IG已超過35萬人追蹤。近日她趁著天氣好，去到戶外滑水曬出比基尼照，不只秀出超兇好身材，還掉出渾圓屁股蛋，讓4.3萬人眼睛大吃冰淇淋。

一直都有健身習慣的洗菜，日前在IG發文透露：「第一次玩滑水，誰說很簡單的，屁股勒」，接著貼出多張照片與影片，可見她穿著救生衣和短褲，賣力在滑板上保持身體的平衡，也順便感受腳底波浪的起伏；不過她也在限時中透露，其實她內心十分緊張，根本不敢放開教練牽繩，深怕會掉入水中。

洗菜滑水後正面露出超結實的腹肌。(圖/洗菜 IG)

等洗菜一結束戲水後，她改躺到遊艇上的她，只穿黑色繞頸比基尼，胸前三角布製作超小片，讓她的渾圓雙球和雪白肌膚一覽無遺，而且做為運動系正妹，她的身形鍛鍊非常結實，腹部還練出明顯肌肉線條；而在她一轉過身後，一挺直腰身，更是直接炸出白皙屁股蛋和健康白腿，吸睛的畫面辣得讓人呼吸急促。

洗菜有運動習慣讓她有超棒的腹肌和健康曲線。(圖/洗菜 IG)

貼文PO不到一天後，立刻狂吸超過4.2萬人點讚朝聖，在留言區寫下：「最靚的仔」、「真是辣洗了」、「腹肌猛喔」、「令我呼吸急促」、「洗菜辣翻了超美」、「美到我直接電暈」、「籃球練出來的屁股」、「好健美的身材」、「妳的屁屁也太讚了」、「洗菜好厲害，身材很辣」、「這屁股我先收藏起來再說」。