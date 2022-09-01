第59屆金馬獎「終身成就獎」得主張照堂長年投身紀錄片製作與影像教育。（國家電影及視聽文化中心與台灣國際紀錄片影展提供）

金馬執委會於今（1日）宣布第59屆金馬獎「終身成就獎」頒發給賴成英與張照堂2位大師級的藝術先鋒。賴成英接獲得獎消息，表示既驚訝又開心，想把榮譽歸給過去幾十年來一起工作的夥伴們。身為紀錄片界首位獲獎者，張照堂在感謝之餘，也希望可以喚起更多人對紀錄片的重視。

今年高齡92歲的賴成英，是見證台灣電影發展史的重要導演與攝影師。身為「中影」公司前身「農教」電影公司培養的台灣第一代電影技術人才，他被派至日本研習彩色攝影與沖印，將當時最新技術帶回台灣。1963年因拍攝《街頭巷尾》與李行導演展開長期合作，並以《養鴨人家》、《群星會》、《秋決》拿下3座金馬獎最佳攝影，堪稱大師級人物。

賴成英1975年後轉執導演筒，導演處女作《桃花女鬥周公》也是侯孝賢首部擔任編劇、副導演的電影。小野首部編劇電影《男孩與女孩的戰爭》也由他執導。除了帶有民俗觀點的古裝作品與勾勒男女關係的喜劇電影，他執導的愛情悲劇如《煙水寒》、《悲之秋》、《秋蓮》也膾炙人口，甄珍還曾以《煙水寒》提名金馬獎影后。賴成英擔任攝影的作品超過60部、導演作品也有16部，長年投身影像工作，對台灣電影產業可謂貢獻匪淺。

今年79歲的張照堂，對台灣藝術的影響是多元且全面的。他不只是聲譽卓著的靜照攝影大師，也是台灣實驗電影先鋒，除了擔任過劇情片攝影，更長年投身紀錄片製作與影像教育，從各方面開拓台灣文藝青年的耳目和品味，也影響了鍾孟宏、杜可風、楊力州、蔡崇隆、黃信堯、吳耀東等後輩創作者。

張照堂導演的《大甲媽祖回娘家》、《刹那間容顔》、《王船祭典》、《映象之旅》系列影片被譽為台灣實驗片與紀錄片的經典，並以《古厝》獲得金馬獎最佳紀錄片與紀錄片攝影。他擔任劇情片攝影的代表作則有《再見中國》、《殺夫》、《唐朝綺麗男》、《淡水最後列車》（又名《我們的天空》）等。他深耕影像教育數十年，尤其專注紀錄片人才的培育，也是台灣國際紀錄片雙年展的推動者之一，這次獲獎他也希望能和所有紀錄片工作者共享這份榮譽。

第59屆金馬獎頒獎典禮將於11月19日（六）於台北國父紀念館舉行。