配合中秋佳節，淡水漁人碼頭Love廣場草皮設置了九大行星的星球落地燈與玉兔燈，增加過節氣氛，9日、25日晚上8點還有「9分9秒」的河上煙火；11日、18日則上演「6分6秒」陸上煙火秀，取諧音「長長久久」及「六六大順」，特殊的月亮造型煙火更是全台首放。

新北市漁業處表示，淡水漁人碼頭內的地標情人橋的橋身披上了932盞的LED燈，每天夜間整點展演光雕秀，各種炫麗色彩燈光加上水面倒影，完美展現出情人橋各種風情，歷久而彌新，吸引眾人的目光，而不同顏色各具不同意象，如以熱情的「橙色」象徵與夏天太陽一樣的明亮、自信、強大，以夢幻浪漫「水藍色」象徵天階夜色涼如水，坐看牽牛織女星。

9月，情人橋換上神聖而迷人的「紫色」，與美麗、純潔和智慧產生共鳴，並配合中秋佳節在木棧道上既有路燈掛上星球燈，代表「中秋月圓人團圓」，Love廣場草皮設置了九大行星的星球落地燈與玉兔燈，增加中秋月圓及節慶氣氛，而中秋連假除持續展演的夜間水舞，也應景播出「月亮代表我的心」，另並結合「月亮造型」的煙火秀，希望帶給大家感受濃濃過節氛圍。