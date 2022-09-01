國內多名學者今(1)日公布民間版《新聞媒體與數位平台強制議價法》草案，要推動專法讓新聞媒體與數位平台議價，要求數位平台為使用新聞付費，而草案中也建議主管機關為新成立的數位發展部，對此，數位部長唐鳳則回應，目前在政委吳政忠的協調下，已經在協調相關部會的分工，會再進行協助。

負責起草草案的政大法律系特聘教授王立達今表示，媒體議價法的主管機關以數位部最為合適，本法事涉數位平臺與新聞媒體等兩大數位經濟關鍵產業，如何能達到合理的資源分配與永續均衡發展；而台大新聞系研究所教授林照真則直言，從多個管道了解，數位部長唐鳳對此議題並不感興趣，希望能透過與行政院討論以及獲得立法院的支持來推動此項法律。

對此唐鳳表示，這項議題督導政委是吳政忠，已經有在協調相關部會分工，協調議題就是「新聞業跟大型跨境平台共榮議題」，數位部也會對對大型跨國平台的廣告投放業務，跟相關部會一起進行整體性了解，探訪新聞業因此面臨哪些關鍵的問題，再跟各部會一起協助跟大型數位平台業者展開平等對話。

唐鳳也直言，政府施政不是根據個人興趣，她也參與各部會相關協調，明確方向做法有可以分享會做說明。