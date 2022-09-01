受到強颱軒嵐諾外圍環流影響，台東往返綠島、蘭嶼的船班1日下午後停航至3日，漁民加緊漁船固定作業。（蔡旻妤攝）

受到強颱軒嵐諾外圍環流影響，台東往返綠島、蘭嶼的船班1日下午後停航至3日，漁民加緊漁船固定作業。（蔡旻妤攝）

受到強颱軒嵐諾外圍環流影響，台東往返綠島、蘭嶼的船班1日下午後停航至3日，每艘客輪都載滿物資準備運往離島。（蔡旻妤攝）

受到強颱軒嵐諾外圍環流影響，台東往返綠島、蘭嶼的船班1日下午後開始陸續停航至3日，一早共9航班疏運逾千名遊客返回台東，每艘客輪都載滿物資準備運往離島，下午風浪增強，海浪越過漁港堤防，漁民不敢大意，加緊漁船固定作業。

受到颱風影響，台東富岡漁港內擠滿了漁船，漁民都暫停出海作業進港避颱，大家合力把船綁牢，而下午風浪逐漸增強，海浪竟超越堤防、打入港內。王姓漁民表示，為了防範軒嵐諾強颱帶來的大風大浪損壞漁船，大家一早就合力將所有漁船固定在港內。

富岡漁港另一邊則停著許多載滿民生物資的貨車，船員就合力將物資搬到船上，雖然不確定颱風路徑，但為了避免離島物資缺乏，商家趕緊補貨，每艘客輪都載滿物資運往綠島、蘭嶼。

由於台東往返綠島和蘭嶼的交通船，1日下午起停航3天，1日上午分別共有7航次、2航次疏運綠島和蘭嶼逾千名遊客返回台東，而開往離島的客輪，搭乘旅客以當地居民為主。客輪吳姓船員說，民生物資都得趕著運往離島，颱風即將來襲，很少有遊客要前往離島。

海巡署東部分署綠島安檢所指出，1日上島人數為202人，下島人數為1809人，有2734人滯留。海巡署東部分署開元安檢所說明，1日客輪6進6出，上島人數206人，下島人數1234人，共有1586人滯留。

另外，中央氣象局估強颱軒嵐諾合併熱帶低壓，強度達到最強，已針對台東及蘭嶼發布長浪警戒，並對東部沿海空曠地區及蘭嶼、綠島發布陸上強風特報，表示該區域容易出現9至10級強陣風，也提醒在東北部和東部海岸活動的民眾，最好暫停海域活動，避免危險。