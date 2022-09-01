學校有各種運動社團不稀奇，但在企業之中，信義房屋也以多元的運動社團、課程而深受員工喜愛，今年是第三度獲頒教育部體育署認證的「運動企業」標章。在信義房屋，舉凡羽球、籃球、壘球、登山、瑜珈等項目，都有員工自發性組成常態運動社團，公司則每季提供補助；首創的彈性福利「信福幣」制度，則讓員工自由購買運動器材或課程。透過營造良好、健康的工作環境，希望讓信義人都能擁有好工作、好生活，並能提供更好的服務給消費者。

信義房屋2017、2019年連兩屆獲頒教育部體育署認證的「運動企業」標章，該認證延長為3年後，今年也與中國信託、中華電信、台灣迪卡儂、台積電等知名企業，同步獲得肯定，成為官方認證的「熱血運動企業」。

信義房屋在多元面向都鼓勵員工培養運動習慣，也為此設計許多福利及制度。以運動社團為例，信義房屋目前有10個以上常態型的運動類社團，涵蓋羽球、籃球、登山、壘球、排球、瑜珈、生存遊戲、核心肌群訓練等不同項目，都是由員工自發成立、公司每季提供補助，疫情爆發前，每年也會舉辦籃球、羽球、壘球競賽，邀請全台員工組隊參賽；疫情期間無法群聚，則鼓勵部分課程或社團改為線上形式。總計過去3年，信義房屋在內部運動相關課程或活動的經費支出，就佔了公司營收1%以上。

福利方面，信義房屋2019年推出彈性福利「信福幣」制度，員工每人每年享有1萬枚信福幣，最多可發揮1.5萬元新台幣的作用，自主決定如何使用，其中就包括可以用來支付運動課程、器材等相關費用。

信義房屋由內而外響應運動風氣，今年也成為全國大專校院運動會贊助廠商之一，不但提供實質經費支持，更邀請有運動國手或體育科系背景的員工錄製加油影片，替賽場上的選手鼓舞士氣，拋磚引玉喚起社會對體育賽事的關心。

信義房屋四號公園店店長李永勤是信義房屋壘球、羽球賽發起人之一，早在2017年「運動企業」認證標章開始推動前，就已和有同樣興趣的同事經常組隊打比賽。他認為，信義房屋分店分布範圍廣，多數夥伴少有交流機會，即使碰面也多是會議、談公事，透過定期的運動社團及競賽，大家不僅能釋放壓力，更能輕鬆交流、建立對公司的歸屬感，對工作表現、身體健康都大有助益。

信義房屋總務行政主任許勝源則表示，每年都有越來越多企業獲得「運動企業」認證，信義房屋也連三屆獲得肯定，顯示長期以來紮實由內而外推動運動風氣與環境受到認同，也代表信義房屋長期推動紮實的運動環境與風氣，加上規劃高薪高發展的薪資待遇，讓同仁一起拚戰、同樂，讓「好工作」，也成為同仁的「好生活」。