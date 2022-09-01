大陸觀察者網1日引述日本共同社報導，日本防衛省當地時間8月31日敲定了2023年度（令和5年度）預算概算要求草案，為實現岸田文雄內閣提出的徹底加強防衛能力的目標，防衛省2023年度預算申請額達到創紀錄的5.5947兆日元（約合2770.8億元人民幣），同時還寫進很多金額未定的「事項要求」。為擁有「反擊能力」（原為「對敵基地攻擊能力」），防衛省將大力部署遠端飛彈，為加強防空能力，預算申請中首次寫明「神盾系統搭載艦」的建設費用，力爭2027年服役。

報導稱，為應對並擁有中俄及北韓正在開發的現有系統難以攔截的「極速武器」，日本也將展開研究。為提升持續戰鬥能力，將增加飛彈和彈藥儲備，加強生產體制。

此外，日本防衛省將推動引進在俄烏衝突中被證明有用的小型無人機等。除了警戒監視和情報蒐集外，還設想引進「攻擊型」無人機，將獲得研究用的機體。

報導顯示，今後日本還將加強包含太空、網路、電磁波等新領域在內的跨領域作戰能力。日本航空自衛隊宇宙作戰群人員將增加約80人，並在防衛省新設「網路企畫課」（暫定名）。

除了防衛省，日本外務省8月31日也公佈了2023年度預算申請金額。日本《產經新聞》報導，預算申請總額比上年增長了15.3％，達到7961億日元（約合394.2億元人民幣）。

報導稱，「鑒於俄烏衝突，以及中國大陸軍隊在台灣周邊軍事活動日益頻繁」，與「維護和發展以民主等普世價值為基礎的國際秩序」相關的預算申請金額較上一年度增加40％以上，達2121億日元。

日本外務省預算申請金額中，有1100億日元將用於政府開發援助（ODA），以及支持高品質的基礎設施和海上安全能力建設。《產經新聞》稱，其目的是為了應對中國，實現「自由開放的印太地區」。為了應對「經濟脅迫」，日本外務省還要求追加3000萬日元的調查費用。

日本防衛相濱田靖一當地時間8月29日接受共同社採訪時談到極音速武器時稱，日本不僅要提高攔截能力，也要有反擊能力。

日本NHK8月31日報導，這次概算最引人矚目的莫過於被稱為「神盾系統搭載艦」的大型水面戰鬥艦。預計全長210米、寬40米以下，標準排水量達2萬噸上下，與日本海自目前最大的「出雲級」（標排1.9950萬噸）準航母相當，預計將成為日本海自最大艦艇。時事通訊社1日報導稱，自衛隊相關人士中已有人將其稱之為「令和版的戰列艦大和」。