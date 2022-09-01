疾病管制署今宣布，國內新增1例腸道出血性大腸桿菌感染症個案，為中部2歲女童，日前出現，發燒、腹瀉、嘔吐症狀，為1999年以來第4例、今年第2例本土個案，也是目前年齡最小的個案。

疾管署副署長莊人祥表示，這名女童今年8月中旬至北部旅遊，8月22日開始發燒、腹瀉、嘔吐，就醫後因再出現嚴重水瀉，8月24日再次就醫收治住院，經檢驗後確診(大腸桿菌O157：NM)，目前症狀已緩解出院，將再複採追蹤健康狀況。

針對此案，衛生單位已匡列相關接觸者共13人，均無疑似症狀且採檢結果皆為陰性，相關疫調及防治工作持續進行中。

腸道出血性大腸桿菌感染症為食因性傳染病，致病原為大腸桿菌，可經由接觸受感染的動物、食入受汙染食物、飲水，或經與患者直接接觸而感染。該病潛伏期約2～10天，感染初期症狀為水瀉、腹痛，病情惡化後會出現嚴重腹瀉及血便，少部分人可能會引起溶血性尿毒症候群、栓塞性血小板減少性紫斑症，並可能導致長期洗腎或造成死亡，病原所產生的毒素是導致腸黏膜出血及腎臟病變的主要原因。大腸桿菌血清型約100多種，較常見的血清群主要為O157，另其他血清群如O26、O45、O111、O103、O104、O121及O145等亦可能造成相同症狀的疾病。

根據疾管署統計，腸道出血性大腸桿菌感染症自1999年列入法定傳染病迄今累計4例確診，均為本土病例。前3例分別為2001年8月確診之外籍未滿10歲男童、2019年4月確診南部20多歲男性及今年8月24日公布的中部未滿10歲女童。今日確診的個案，病原體血清型與日前確診的中部女童不相同。

疾管署提醒民眾，預防腸道出血性大腸桿菌感染症應落實手部衛生及飲食安全，用餐前、上完廁所或接觸動物後，應使用肥皂澈底洗手。另也要保持使用及食用器具清潔，避免生食或飲用未經滅菌處理的乳品、果汁，才能降低感染風險。民眾如有疑似症狀，應儘速就醫，並告知醫師旅遊史及飲食史。醫師如遇到疑似病患時，請儘速通報，並採集相關檢體送驗，及早給予病患適當治療，防範疫情擴大。