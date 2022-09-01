曾參選恆春鎮長、屏南立委都落敗的律師張怡，今年改轉戰屏東縣議員第六選區，1日登記參選時宣布成立「微笑屏東聯盟」，她說，該聯盟不是政黨而是個理念，盼透過環境、社福、農業產銷、產業等革新，重新塑造屏東價值。

張怡指出，屏東有很多暗黑的事情，所以決定成立「微笑屏東聯盟」，希望能集合一群有想法的年輕人改變屏東，聯盟是跨黨派系的組織，它不是政黨而是個理念，更是青年磁鐵、青年平台，年輕人返鄉後若遇上生活有困難而不知到哪找資源，可以聯繫聯盟把疑惑丟出來，大家可以互相幫忙。

張怡說，聯盟有4大革新主軸，分別為「環境財交通快」、「社福網超連結」、「農產銷跨界＋」、「產業力新振興」，目標是「吃好睡好賺飽飽，幸福生活我全要」，她來自恆春半島，半島的好山好水賺進幾百上千億的觀光財，這正是她投入政治的初衷，唯有守護環境才能永續發財。

「用政治解決環境問題！」她說，她是屏東環境保護聯盟理事，她與團隊發現很多工程環境的破壞，關鍵不在於環境而是政治力量，環團每次都是在替工程樁腳擦屁股，所以她決定投入政治，對症下藥。

她回憶起，她第一次為環境抗爭時，背後只有10多人支持她，但出來選恆春鎮長時拿了3000多票，選屏南立委時拿了1萬9000多票，雖然全都沒選上但力量一直在累積與爆發，她已有了民意基礎，也代表屏東的NGO的勢力已經起來了。

她說，聯盟成立之初會先以臉書粉專的方式呈現，希望透過無遠弗屆的網路據點，吸引更多志同道合的朋友一同加入，屏東的未來不能再是老派政客分贓政治的天下，應從民間發聲、聚焦好山好水好經濟。