國泰金(2882)今日舉辦「2022國泰金控技術年會：DeFi開源創世紀」，集結AWS、Google Cloud、IBM和Visa等18家指標型企業，總計26位技術專家，帶領現場及線上2300名聽眾，從商模、技術到應用落地，了解去中心化金融（Decentralized Finance，DeFi）將如何改變金融市場結構以及與用戶互動的模式，重新定義下一波產業轉型。

國泰金資深副總姚旭杰表示，Web 3.0與DeFi已是國際趨勢，其去中心化、公開透明、不可竄改的特性，賦予金融業更多的發展潛能，國泰金已提前部署，並持續研發區塊鏈、雲端技術，以創新技術拓展多元應用場景。

國泰金控數位數據暨科技發展中心區塊鏈團隊自行研發區塊鏈技術多年，領先同業落地在人壽、銀行、產險等多元應用場景，如車聯網、貿易融資區塊鏈、產險聯盟區塊鏈等成果。因應Web 3.0浪潮，國泰金控正探索數位資產、去中心化身分認證（DID）等前瞻金融應用場景，未來將與子公司合作發展更多區塊鏈應用。

除了DeFi與區塊鏈，國泰金技術年會聚焦「開源生態」、「雲端部署」兩大技術議題。在開源生態部分，國泰金剖析DeFi與開源生態系的前世今生，分享開源軟體的全球最新趨勢，展現技術實力，未來國泰金將從原有的DevOps組織文化，加速資安整合開發及維運，進一步建置DevSecOps，實現自動化監控及整合各項資安工具為一體。

在雲端部署的議題上，數數發中心雲端技術發展團隊分享國泰金今年進入大量使用雲端階段後，因應子公司大規模系統遷移的挑戰，定義出雲端遷移方法論，並發展出一套「敏捷技術架構」，利用雲原生架構設計、IaC自動化部署，打造更快更安全的上雲策略，目標在未來3至5年，完成全集團系統上雲的龐大工程。