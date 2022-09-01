目前陣中擁有3名穩定洋投的味全龍預計還要補強1投1野，除了日前已經確定簽下新洋炮古德溫（Brian Goodwin），總教練葉君璋也透露球團也與新洋投達成合約，目前只差簽證就可以來台，他透露新洋投是左投、不到30歲，未來定位會在先發。

葉總表示，古德溫最快3日抵台，在陳品捷受傷後有望補上龍隊外野守備，「他守過中外野所以守備能力不會太差，在守備上確定會有幫助，至於打擊比較難判斷，需要適應的時間。」

洋炮來台後進行3天隔離後就能展開訓練，葉總直言說：「現在也沒有時間讓他慢慢調整，如果身體狀況可以的話，在二軍打個1、2場，沒問題就可以上一軍。」他認為，古德溫是名有經驗的選手，相信不需要太擔心。

葉總也提到龍隊選擇洋將不只是看實力，也會把球員品行列入考量，古德溫之前在國民隊，跟龍隊教練有共識過，「對我們來講，球員除了技術，另一面也要掌握，尤其我們是年輕球隊，希望有正面態度的選手能進來，他應該是滿正面的，會比較安心。」

至於新洋投的人選，葉君璋提到是左投、年紀不大，「不到30歲，之後會定位在先發。」在加入2名新洋將後，加上原本陣中的布里悍、鋼龍、伍鐸，共有4投1野，不會有「919洋將大限」取捨的問題。