台中市議員林汝洲質詢指出，台中市大肚區王田、福山、中和、營埔等4個里，人口數將近2萬，卻缺少1座兒童遊樂場，呼籲市府儘速闢建。(市議員林汝洲提供)

台中市大肚區王田、福山、中和、營埔等4個里，人口數將近2萬，卻缺少1座兒童遊樂場，地方居民殷殷期盼，市議員林汝洲1日質詢表示，王田里內有一塊面積約500多坪的兒童遊樂場用地，土地產權僅1％為私人所有、其餘都是市府持有，應儘速開闢為兒童遊樂場，提供居民休憩空間。

林汝洲表示，這塊位於在王田里興和段822地號的兒童遊樂場，占地約520坪，其中市府持有土地面積達99.9％，僅約1坪為私人土地，相當適合規畫為兒童遊戲場，且市長盧秀燕就任後積極推動校園遊具更新、公園美樂地計畫，更應妥善利用這樣的閒置空間。

林汝洲強調，該筆土地因閒置許多，已經長了許多雜草，市府應先編列經費清除雜草，並進行整地、綠美化等工作，提供居民使用，明年則可編列經費闢建兒童遊樂場，讓王田、福山的民眾有休憩的公園場域。

建設局長陳大田說，市府推動美樂地計畫頗有成效，至今已新闢或改善122座公園；針對大肚區這塊閒置土地，目前確定將先撥款約百萬元清理環境、做綠美化，明年則將闢建兒童遊樂場，提供兒童安全的遊憩場所。