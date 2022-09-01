大陸演藝圈人才濟濟，有些人會用特別的藝名吸引觀眾的注意，27歲女星辣目洋子從網紅出身，因拍攝網路短片爆紅，後逐漸接觸影視劇，成功轉型成演員，而她的藝名「辣目洋子」因模仿日本人命名，遭到外界批評，她今（1）日宣布用回本名「李嘉琦」，此外陸媒傳出廣電總局將要求藝人不得使用外國名，讓眾人立刻聯想使用英文藝名的女星Angelababy。

身為中國電影文學學會副會長的資深編劇汪海林今（1）日發文：「楊穎不能再署名Angelababy，辣目洋子也必須叫個中國名，是廣電總局的要求，叫外文名或近似外文名的藝名，將不被允許。」他過去批「耽改劇不要再拍了，耽改的電影更不要拍……」，隨後大陸官方宣布抵制耽美及相關作品，先前拍攝的大熱耽美影視劇至今沒有播出，不免讓人猜測汪海林有內部渠道，能提前知道廣電總局的限令。

資深編劇爆廣電新令，藝名不能取外國名。（圖／翻攝自微博）

汪海林發言掀起無數網友討論，加上辣目洋子此時改回本名李嘉琦，讓娛樂博主整理一系列英文名和類似日本名字的藝人：「楊穎不能再叫Angelababy，黃明昊不能叫Justin，任嘉倫是不是要改回任國超？還有一個鄭合惠子，也得改名…。」不過文中的鄭合惠子，合取自母親的姓氏何的諧音，其實是本名。

辣目洋子宣布用回本名李嘉琦。（圖／翻攝自微博／小辣李嘉琦）

網友們紛紛留言發表看法：「真的假的？好又不好，取名字人家自由，管的好寬哦」、「冷知識：中央電視臺又叫CCTV」、「我之前一直以為辣目洋子是日本的那個搞笑藝人」。