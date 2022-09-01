對於高雄市楠梓警分局加昌派出所蔡姓巡佐連續於8月29、30日酒駕上班，楠梓警分局督察組下午說，經重新檢視後，認為蔡姓巡佐違紀情節重大，採最嚴厲處分的一次記兩大過免職，並報警察局核處。

警方表示，分局之前已經將蔡姓巡佐列為潛在高風險酗酒對象，經警方密集考核仍未見改善，顯見已無心於警察工作。其次，蔡姓巡佐於8月29日初次遭查獲酒駕，經懲處、告誡、移送法辦後，仍不思悔改，次日再犯。

且經由相關資料佐證及當事人自述，確認蔡有酒駕行為無訛，蔡連續兩天酒駕，視警紀於無物，違反情節重大。警方為貫徹酒駕零容忍政策，決議依警察人員人事條例第31條及公務人員考績法第12條規定，採最嚴厲處分予以一次記兩大過免職，並報警察局核處。

蔡姓巡佐被開除，以他的28年年資計算，至少損失450萬元新台幣退休金。有同仁為蔡喊冤，認為此舉的處罰過於嚴厲。

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