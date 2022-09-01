前台北市副市長黃珊珊宣布以無黨籍身份參選台北市長，親民黨主席宋楚瑜卻沒來站台或表態，引發外界聯想，民進黨參選人陳時中1日證實，日前確實有和宋楚瑜請益政治民生議題，反觀台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲原想為黃珊珊拜會宋楚瑜卻被婉拒，柯文哲稍早證實此事為真，還說不曉得為何被打槍。

陳時中上午受訪時指出，自己確實已向宋楚瑜請益過，因為對方在政治、民生相關議題都有見地，會努力爭取重要政治人物的支持。陳時中競選總部發言人莊瑞雄隨後也證實，團隊確實在8月12日見面，不過傳出柯文哲一度想與宋楚瑜會晤卻被婉拒。

對此，柯文哲下午赴台北市議會總質詢時證實，2、3個月前確實有想拜會宋楚瑜但遭拒絕，但過去常常會去看對方，對於這次為何會被打槍，自己也不曉得。國民黨北市議員追問，未來是否會設法和宋見面，柯則回覆，未來仍會邀約，不過也有可能再被打搶。