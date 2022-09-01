韓國BL片《語意錯誤電影版》昨在南韓正式上映，導演金率挺為感謝粉絲支持，也出席映後座談活動，分享幕後製作花絮。2位男主角朴栖含、朴宰燦的精彩互動，尤其讓導演驚喜頻頻。對於2人的十指交扣場面，導演回憶：「在監看畫面的時候，我認為他們真的很專業。劇本其實沒有那個場面，我們只好當場拍攝，不過兩人非常在狀況內，他們的表演也出乎我意料之外。」

他們的吻戲更是讓導演驚呼：「沒想到栖含會抱著宰燦的頭吻他，當下我真是嚇了一跳。」導演也對朴宰燦最初來試鏡的情況印象深刻：「他的角色『尚宇』經常戴帽子，所以拜託他事先準備好帽子，結果他一次帶了3頂帽子。」更笑說：「他當時的等待時間很長，所以期間他閱讀了網路漫畫。還好他沒讀小說，讓我鬆了一口氣。」細究原因，原來小說是18禁故事：「如果他當時讀了小說，當下可能會逃跑，哈哈哈！」

此外，也有觀眾好奇《語意錯誤》第2季的情況，導演對此透露：「如果有第2季，我想先排除秋天，因為已經拍過了。我認為夏天是青春的季節，總覺得如果兩人在這季節相處在一起，會是十分美麗的畫面。」2位男主角也表達對第2季的期待，「第一季是12歲或以上可以觀賞的作品，如果有第二季的話，希望會是15歲或以上可以觀賞的作品，希望大家多多支持！」

另一方面，雖然朴栖含目前仍在當兵，短時間內無法拍攝作品，但他也曾透露：「如果退伍後能拍第2季，希望會有更多的甜蜜場景，因為第1季兩人太常吵架了。而且很多人覺得之前的集數太短，所以之後想拍10集，也想去美國拍攝。」朴宰燦則笑說：「如果第2季是以結婚為主題，可能會出現無窮無盡的故事。」

朴栖含、朴宰燦因為《語意錯誤》知名度大增，不僅日前雙雙榮獲青龍電視劇大賞「人氣明星賞」肯定，近日也分獲獎項肯定。由南韓消費者品牌協會舉辦的「韓劇品牌大賞」日前公佈得獎名單，朴宰燦便榮獲「最佳演技男偶像」肯定，甚至還在2022年公佈的南韓富比士名人榜被欽點為「明日之星」。

另一方面，2022年南韓戲劇獎項「APAN Star Awards」昨也公布入圍名單，公佈從2021年3月到2022年7月，在無線台、有線台、綜合頻道、OTT、網路上所播出的戲劇，以及演員為對象的各部門入圍作品。朴栖含便以該片入圍競爭最激烈的「男子新人獎」肯定。該片9月8日在台上映。