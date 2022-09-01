最新出爐的調查顯示，受到中國清零的防疫封控政策與成本壓力影響，亞洲8月製造業活動急降，使該地區脆弱的復甦前景更加黯淡。

周四公布的調查結果指出，從日本、中國、南韓到台灣，這些亞洲主要經濟體的製造業活動疲乏無力，顯示需求疲軟導致本來就已經為供應緊缺所苦的企業處境更加艱難。

分析師表示，聯準會將繼續大幅升息的決心，加劇了美國這個亞洲國家最重要的出口市場將陷入衰退的擔憂，因而削弱了企業信心。

東京第一生命經濟研究所（Dai-ichi Life Research Institute）首席經濟學家Toru Nishihama表示，中國的防疫封控以及與美國的地緣政治緊張局勢繼續干擾供應鏈。不斷升高的通膨也正在削弱整個亞洲的內需。美國經濟可能陷入衰退的擔憂亦帶來衝擊。美國和中國經濟是帶動全球成長的引擎，當這兩大經濟體都腳步踉蹌時，企業就會面臨大麻煩。

不過，中國和台灣的投入價格自2020年5月以來首次下跌，而其他亞洲國家的投入價格漲幅普遍放緩，這讓那些苦於成本飆漲的製造業鬆了一口氣。

周四發布的數據顯示，因需求疲軟、電力短缺以及新冠疫情捲土重來，財新（Caixin）中國8月製造業採購經理人指數（PMI）為3個月首次呈現萎縮，這與周三公布的官方PMI相呼應，兩項數據皆跌破50榮枯線。

出口強國的表現同樣疲軟。PMI數據顯示，日本8月製造業活動創下近一年來最疲弱的擴張，而韓國製造業更慘，創下兩年來最嚴重的萎縮。

台灣的製造業活動也急速惡化，生產和新訂單均創下自2020年5月第一波新冠疫情爆發以來力道最猛的衰退。

標普全球（S&P Global）經濟部門副總監Annabel Fiddes在談到台灣的產出前景時表示，需求顯著惡化也意味著企業削減採購和庫存，有更多企業預期未來一年內生產將將進一步下滑。

●製造業PMI數據

au Jibun銀行8月日本製造業PMI經季調後終值為51.5，高於先前公布的初值51.0，但低於7月終值52.1。該指數雖仍高於50榮枯分界點，卻創下2021年9月以來最疲弱的擴張力道。

S&P Global南韓8月製造業PMI經季調後為47.6，較7月的49.8惡化，為連續第2個月處於50榮枯線以下，並創下自2020年7月以來最疲弱的數據。惟需求轉弱有助於緩解價格壓力，8月投入與產出價格分項指數分別創下19個月和18個月以來新低。

S&P Global台灣8月製造業PMI為42.7，較7月的44.6進一步下滑，並創下2020年5月疫情爆發初期以來新低。由於鋼鐵與石油等部分原材料價格開始下跌，台灣製造業的平均投入成本下滑，為2020年5月以來首見。

印度8月製造業PMI為56.2，略低於7月的56.4，仍為連續第14個月守在50榮枯線之上，並優於分析師預估的55.0，主要因投入成本通膨緩解，帶動了產出增長。

PMI數據顯示，東南亞仍然是亞洲的亮點，印尼、菲律賓和泰國的製造業活動加速擴張，儘管馬來西亞的增長略為放緩。