大陸東方航空表示，外界期待已久的中國國產C919窄體客機今年交付進度將低於預期，原先預計交付3架，但因為還在等候取得適航認證，今年只能接收1架。東航訂購的另外4架C919，將推遲到2023年才交付。中國國際航空、中國南方航空和許多中國飛機租賃商也訂購了C919，但沒有一個對交付日期做出確切的預測。

據《路透》報導，東航在7月時向空中巴士訂購100架A320neo客機，交付時間為2023年至2027年，預計大部分交付時間為2024年。該公司在業績電話會議上表示，並不擔心空中巴士最近數個月推遲交付的問題會出現在東航上，因預計大訂單將獲得優先交付。

大和資本市場分析師劉仲恒表示，「對於C919，東航將成為全球首家投入商業運營的航空公司」，他說，「不過，東航管理層補充說，C919 的新訂單將取決於空客的產能提升。」

不久前才展示大象漫步的大陸國產C919客機，在適航認證進度上卻也一樣大象漫步，讓許多高度期待的大陸民眾等得心焦。（圖／微博視頻截圖）

東航沒有立即回應置評請求。

中國航空監管機構上個月表示，它正在就 C919 的特殊條件徵求行業反饋，這表明經過多年的延誤，認證即將結束。

中國國際航空股份有限公司、中國南方航空股份有限公司和許多中國飛機租賃商也訂購了 C919，但沒有一個對交付日期做出確切的預測。