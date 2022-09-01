美聯準會擺出強硬升息立場，讓市場承壓；另外中國疫情升溫，成都宣布封城，以及中國製造業PMI數據跌入萎縮，都減弱了市場人氣。

周四香港恆生指數低開192點，最多挫逾400點，收跌357.08點或1.79%，為19597.31點。國企股(H股)跌123.08點或1.79%，為6742.04點。

汽車股領跌3.8%。比亞迪續跌3.9%；巴菲特減持比亞迪的消息，讓股票持續第二天承壓。蔚來也跌5.3%；小鵬汽車跌4.4%。

航運股跌勢明顯；海豐國際跌逾8%，中海運跌5.8%，東方海外跌7.5%。

美團跌5.8%，報178.7港元。新聞傳出，美團今年將被騰訊減持1000億人民幣的股票；騰訊隨後指出，沒有預設金額目標。

騰訊也跌0.8%。

內房股轉強，融信中國升4%，綠城中國漲3%，中國金茂升7%。大摩發表報告，稱會有更多開發商採取配股籌資活動，但市場需求疲弱，認購需求或不足。