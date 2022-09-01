國際珠寶品牌TASAKI在台發表Atelier系列高級珠寶，邀請隋棠擔任嘉賓，愛玩海的她暑假時和家人在墾丁度假長達一個月，曬出健美的古銅色肌膚，搭配TASAKI以海洋為靈感打造的Illimitable系列項鍊與耳環，渾身散發海洋女神的魅力。

隋棠以海洋女神形象出席TASAKI珠寶展，佩戴以海洋為靈感創作的Illimitable系列珠寶項鍊與耳掛。（陳俊吉攝）

隋棠雖是三寶媽，但身材依舊姣好，日前在臉書貼出全家搭遊艇出海，她身穿比基尼躺在甲板上享受豔陽，十分性感火辣。昨日她出席TASAKI珠寶展，女神風采美豔如昔，只是小麥色肌膚十分明顯，不免小小嘀咕一下：「我太愛玩海了，一曬黑很難白回來！」

隋棠以海洋女神形象出席TASAKI珠寶展，佩戴以海洋為靈感創作的Illimitable系列珠寶項鍊與耳掛。（陳俊吉攝）

近來正值開學季，不過隋棠反倒更忙碌，接了新戲的她最近經常熬夜拍戲，拍到兩三點才回家，回家還得檢查小孩的書包，幫忙訂正功課、簽連絡簿，忙到凌晨才能入睡，絲毫不敢鬆懈。

隋棠（左）與TASAKI台灣區總經理野野山聰合影。（陳俊吉攝）

身為時尚達人，隋棠收藏不少精品珠寶，而女兒LUCY也到了愛漂亮的年紀，對媽媽的珠寶十分好奇，一回隋棠拗不過女兒的請求，把珠寶櫃打開讓女兒把玩，還機會教育女兒：「珠寶很貴，妳要加油，自己賺錢買喔！」，雖說女兒後來不小心弄斷了珍珠項鍊，但幸好項鍊可以維修，也乘機讓女兒上了寶貴的一課，所以很值得。

TASAKI Atelier高級珠寶Illimitable耳掛式耳環，433萬元。（TASAKI提供）

TASAKI Atelier高級珠寶Illimitable項鍊，2010萬元。（TASAKI提供）

由TASAKI創意總監Prabal Gurung一手操刀設計的TASAKI Atelier系列頂級珠寶，全系列以「Earthly Gratitude」為主題分為7個子系列，透過珍珠、鑽石和彩寶傳遞對地球的感謝，如隋棠佩戴的Illimitable系列珠寶重現海底色彩繽紛的珊瑚和魚群，在陽光下閃耀璀璨奪目的美麗景緻，南洋珍珠的圓潤光澤與鑽石彩寶的璀璨光芒彼此呼應對比，更添奢華之美。

另Waterfall系列珠寶，則以珍珠勾勒瀑布奔流而下水珠飛濺、氣勢磅礡的美景，設計師融入可拆解轉換式的設計巧思，讓項鍊可變化成手環、胸針和耳環，也深受隋棠的喜愛。

TASAKI Atelier系列高級珠寶Waterfall項鍊， 259萬元。（TASAKI提供）

TASAKI Atelier系列高級珠寶Nacreous耳環，47萬1000元。（TASAKI提供）

除了頌讚地球的Atelier系列高級珠寶，即起全新新上市的Collection Line新品danger系列珠寶，也有不少價格親民、充滿設計創意的新作品，Prabal Gurung以食肉植物為靈感，珍珠嵌入重金屬龐克風的鉚釘，充滿柔中帶剛的時尚品味，10萬出頭的親民價格，讓珠寶更加平易近人。

TASAKI Atelier系列高級珠寶Aurora耳環，412萬元。（TASAKI提供）

TASAKI以航標為靈感打造的Buoy項鍊，10萬元。（TASAKI提供）