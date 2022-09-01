全球規模最大年度黑客松競賽「NASA黑客松」，參賽者須以公開資訊與開源數據，為人類、地球與太空科學各面向議題提出解方，為科學界盛事。今年將於10月1至2日登場，桃市府資訊科技局與美國在台協會（AIT）合作，將首度舉辦桃園場次，邀請選手踴躍報名挑戰獎金。

NASA黑客松自2012年首次舉辦以來，經過10年已成科學界年度盛事，目的為活用公開資訊和開源數據，為地球與人類不同面向問題提出解方，透過團隊合作參賽，腦力激盪碰撞出創造力，培養對地球與太空科學的探索興趣，也盼鼓勵下一世代的科學家、工程師、設計師、技術人員或藝術家等，朝多元化發展。

AIT文化官馬明遠表示，NASA黑客松非理論型活動，參賽團隊的創意，在競賽結束後將透過開源方式，讓全球研究學者與科學家都能繼續使用。

資科局長余宛如說，桃市為全台資通訊產業重鎮，每年都培育出高素質的年輕人才，今年很榮幸與AIT合作，辦理NASA黑客松桃園場，相信桃園隊能過關斬將登上國際舞台，與全球高手切磋，期待延續去年榮耀，將全球賽獎項留在台灣。

今年NASA黑客松賽事主題為「創造空間」，象徵「總有更多空間」之意，鼓勵選手跨越太空與科學的障礙，賽事共分城市本地賽與全球競賽，預估全球將有逾300個城市、成千上萬名選手參與。

資科局也邀請台灣選手踴躍報名桃園場，挑戰最佳數據使用獎、最佳硬體應用獎、最佳在地影響獎等全球獎項，全台3城市總獎金高達30萬元。協辦的聯發科特別祭出企業獎9萬元獎金，鼓勵選手為地球未來努力，另婦女權益促進發展基金會也鼓勵具性別化創新的團隊，將提供6萬元獎金。