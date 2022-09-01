少鹽有著空靈仙氣外表，是夢想家啦啦隊中的氣質擔當。（Up直播提供）

身材姣好的少鹽，平時靠著飲食控制來維持身材。（Up直播提供）

直播平台Up直播致力於精彩內容與優質主播，去年宣布與夢想家啦啦隊攜手合作，隊員們加盟當起直播主，引起不少網友敲碗關注，近期也投入年度新成員的招募，將最正啦啦隊的直播軍團再擴大，當中成員「少鹽」自一加入人氣便居高不下，有著深厚美術專長的她，更有著夢想家氣質女神的稱號，曾上過綜藝大熱門等知名節目。

有著仙氣外表和高挑身材的少鹽，自小就學習美術相關科系，大學更是就讀台南藝術大學，在學時期就擁有一票死忠粉絲，原本個性較為文靜的她，其時對於舞蹈非常的感興趣，大學經過舞蹈社歷練後，畢業便加入了夢想家啦啦隊，開啟截然不同的另一面，有別於一般運動女孩的陽光形象，少鹽則多出了一份清新空靈的藝術氣質。

從未接觸過直播的她，也因為Up直播與夢想家結盟的關係，首次當起直播新鮮人，少鹽笑稱：「因為個性比較不擅長聊天，一開始真的很緊張。」後來經過了幾個月的練習，現在則能輕鬆以對，更不時展現好歌喉，讓粉絲大為驚艷，直播後讓她的應對進退更為進步、成熟，也因為直播認識了有別於球場上的更多粉絲，而被問到有無遇到瘋狂粉絲，她也說到，自己曾被粉絲幻想成女朋友，瘋狂示愛，最後真的受不了而直接請朋友勸說。

雖然少鹽已是啦啦隊的人氣成員，但自小學習美術的她並沒有放棄創作，有空閒的時間都會持續產出新作品，更有不少收藏家慕名而來，成為啦啦隊跟直播以外的副業，動靜皆宜的她對於未來的規劃也很有目標，將朝著發唱片的夢想前進，最後被問到擇偶標準，她大笑表示：「自己其實超有控制慾，需要一個聽話的另一半，而且絕對不能去夜店。」