國際失智症協會進行調查指出，估計全球有超過5千萬名失智者，到2050年恐會成長至1億5千2百萬人，表示每3秒就有一人罹患失智症，不過劉中平醫師表示，有些人患「極早期失智症」，卻渾然不知，忘東忘西仍認為是別人的問題，甚至不願意就醫，建議民眾可透過篩檢量表8道題目測驗，若出現2狀況須及早就醫。

心臟科劉中平醫師在臉書粉專提到，最難治的疾病，就是病人不知自己有病，例如「極早期失智症」，近日一位親戚及友人就診詢問家長失智情況，兩名長輩年輕時事業有成，老年出現失智狀況，但他們卻覺得不是自己退化，經常怪罪別人未把事情說清楚，或亂放東西害他們找不到，甚至不願意就醫，不討論自己生活能力下降的問題。

劉中平醫師提醒，若是沒有「病識感」，病患不知道自己生病，醫師自然也無法了解病因，假若家人出現「常忘記東西放哪、把錢弄不見、交代的事整個都記不得」，甚至經常為了這些事發脾氣在別人身上時，可以給他們填寫「AD-8極早期失智症篩檢量表」，如果符合2個以上條件，就代表不及格，需到醫院進行檢查。

1.判斷力上的困難：例如落入圈套或騙局、財務上不好的決定、買了對受禮者不合宜的禮物。

2.對活動和嗜好的興趣降低。

3.重複相同的問題、故事和陳述。

4.學習如何使用工具、設備和小器具上有困難。例如：電視、音響、遙控器、冷氣機、洗衣機、熱水器、微波爐等。

5.忘記正確的月份和年份。

6.處理複雜的財務上有困難。例如：個人或家庭的收支平衡、繳費單、所得稅等。

7.記住約會的時間有困難。

8.有持續的思考和記憶方面的問題。