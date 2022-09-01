台東縣第4選區縣議員陳宏宗（前排右三）今早前往台東縣選委會完成參選登記，由已完成登記參選關山鎮長的彭成豐（前排左三）、池上鄉長的魏瑞廷（前排右二）2位政治素人陪同。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣第4選區縣議員陳宏宗今早前往台東縣選委會完成參選登記，由已完成登記參選關山鎮長的彭成豐、池上鄉長的魏瑞廷2位政治素人陪同。陳宏宗強調，未來將持續努力替民眾發聲，持續達成「攜手齊心、縱谷共好」的願景，未來將持續協助鄉鎮長與縣政府間的溝通。

今天上午由已登記參選縱谷鄉鎮長的魏瑞廷、彭成豐陪同陳宏宗前往登記。陳宏宗說，縱谷鄉鎮間其實只有彼此合作的需要，沒有互相競爭的必要。未來除了堅持為民喉舌爭取權益外，也會協助穩健和連結鄉鎮長和縣政府間的關係。

陳宏宗指出，今年底池上、關山、鹿野鄉鎮長任期屆滿，同樣面臨新人執政，急需要有經驗的民意代表來支持協助推動，鄉鎮有如「珍珠」般發揮其特色，個人也會努力扮演好「連結串珠」的角色。他說，魏瑞廷和彭成豐都是高學歷又有豐富行政經歷的優秀青年，相信年底選上後，會在很短的時間內立刻上手。

2022年底選戰進入倒數86天，陳宏宗強調，未來會持續針對包括農業、醫療、教育、宗教、警察、消防、體育、社福、衛生等面向努力爭取提升充實，期盼能夠與縱谷鄉親再共同攜手大步向前邁進，實現「攜手齊心、縱谷共好」美好願景。

第4選區包括池上、關山、鹿野、海端等縱谷4鄉鎮，陳宏宗說，縱谷地區地理環境優美、空氣好適合生活居住，而種植的農作物或是觀光產業都占有優勢。