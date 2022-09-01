裕隆集團重視ESG永續發展，關注台東南迴偏鄉交通與醫療資源匱乏問題，2019年裕隆集團啟動「幸福輪轉手」創新公益交通專案，投入集團本業車輛價值鏈服務資源，運用CaaS創新「捐服務代替捐車」公益訂閱式服務模式，培力支持南迴協會以在地力量建立起可營運交通運輸模型，三年多來執行服務不間斷，已服務南迴達仁及大武鄉11村19921人次，累積里程超過76萬公里，相當環台633圈，接下偏鄉龐大迫切的醫療接駁量能，讓433個長期被迫繭居家中的老弱貧病終於能被看見和服務。

南迴協會長期投入民間公益交通服務，累積車隊營運經驗與派遣管理能力，創造出高效交通服務覆蓋率，在交通部開放偏鄉白牌車營運合法化政策下看到新的轉型契機。今年，在台東縣政府及交通部公路總局高雄區監理所輔導下，南迴協會順利取得巿區客運營業證資格，並加入臺東縣政府TTGO交通預約媒合服務平台。

交通部公路總局8／31啟用新服務路線，新增台坂、土坂村對外公共運輸服務，南迴協會承接達仁鄉幸福巴士2.0公共運輸計畫，提供部落居民前往鄰近大武鄉，以及太麻里鄉金崙村之購物、就醫、就學及轉乘更便利的交通服務。

裕隆集團以企業永續ESG長期計畫持續培力、支持南迴協會發揮在地力量，從非營利組織智慧醫療公益運輸服務，跨足轉型公共運輸服務，持續為南迴偏鄉佈建彈性、有效能的交通服務網絡，結合公私協力創新夥伴關係，為偏鄉弱勢民眾提供就醫就學、載人載貨的移動用車新想像。

台東南迴偏鄉長達118公里距離沒有一家醫院，居民就醫只能包一趟1500元白牌車或是叫救護車，交通距離成為偏鄉日常難題。裕隆集團自2019年至今持續支持南迴協會，投入裕隆集團本業車輛價值鏈創新服務資源，由集團旗下裕隆汽車、裕融企業及納智捷贊助；格上租車提供車輛服務，負責租賃、保修及維運管理，透過在地南迴協會招募志工司機，運用裕隆集團提供之LUXGEN V7、中華得利卡、菱利等多元車型投入偏鄉醫療、方舟教室孩童就學與公益餐車的移動交通創新服務方案，導入Caas（Car as a Service，車輛即服務）公益循環經濟，提供彈性可調度的交通服務模型，計劃串聯南迴協會與众社會企業等公益策略夥伴關係，協助培力南迴協會在地營運偏鄉永續公益交通循環經濟模型。

在裕隆集團長期ESG永續計畫培力下，南迴協會已累積逾三年在地交通營運管理之經驗，逐步建構起自營車隊的能力。計畫導入智慧科技輔助的派遣系統，並透過培力在地原鄉義務駕駛，建構起在地人服務人、老老照顧的互助溫度服務，穩定出勤增加在地就業機會，提供民眾彈性、及時預約運輸服務，為南迴偏鄉地區弱勢民眾與醫療需求長者、行動不便者點到點接送服務，以降低空趟成本、高彈性接送。