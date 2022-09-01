大同（2371）今日(9/1)召開董事會，通過委任總經理案，王金來副董事長正式真除兼任大同公司總經理。王金來表示，謝謝大同臨時董事會，個人和董事長的默契有20年的時間，大同賺錢和發股息是共同的目標。

王金來副董事長兼總經理表示，大同公司本身即擁有跨多產業之事業體，為台灣民營企業中罕見，大同在電力、新能源、資通訊及消費產業與子公司協同，發揮綜效，成為大同大艦隊，這是大同在產業界獨一無二的寶藏與競爭力，未來在組織重整、強化分工下，將適時投入資源，持續以創能、儲能、節能為大同發展方向。同時電力相關技術與實績經驗傳承為大同的核心資產，百年來大同的重電、馬達、電表皆是台灣建置基礎建設的幕後功臣，王金來副董兼總經理強調，大同公司各事業部之中高階專業經理人流動性不大，事業部的運營實際上已是由專業經理人掌管負責，而擁有穩定具向心力、生產力的專業團隊是大同在產業的另一優勢，做為總經理，他將發揮溝通整合的長才，成為事業發展、精進經營的支持後盾。

王金來副董事長兼總經理並提出五項3大優先工程。首先，在母公司大同連5季獲利後，鞏固優化核心實力最為重要，目前的9大事業部將會整合優化成事業群包含力新能源、系統整以及消費電子事業群。同時，大同已是以產業控股型態發展成大同集團，而集團子公司之業務規模目前在大同綜合財報上幾乎估50%，故擴大集團控股效益、推升大同大艦隊之經營績效亦同等重要，包含資產發業的尚志資產、ICT產業的精英電腦、系統整合業的大同世界科技及新能源業的能大同公司在產業控股的定位下，總公司將加強對子公司的管理，並加速集團組織結構效能，包含規劃及評估華映除列、精英併表與大同智能展，期待在創新策略下，大同成為國家及企業數位與能源轉型推手，體現大同集價值，實現國際級產業控股之永續發展願景。

王金來副董事長兼總經理曾任國際四大會計師事務所之安永聯合會計師事務所所長，擁有台灣、美國、中國大陸之會計師資格，為國立政治大學經營管理博士，目前亦是精英電腦副董事長兼總經理，並於台灣併購與私募股權協會及中華民國公司經營暨永續發展協會擔任副理事長。王金來副董事長兼總經理於安永聯合會計師事務所早期服務時曾任大同公司簽證會計師，於安永30年期間，為台灣百大企業品牌及高科技公司獻策，對於國際事務、公司制度、公司治理與經營管理具相當 豐富之經驗與高效能溝通協調技巧。

對於新經營團隊進駐後大同公司這2年來的營運表現，王金來副董事長兼總經理對歷任董事長及總經理表達誠摯的感謝，每一位歷任的總舵手對經營管理之獨到做法都厚植公司營運實力，貢獻大同的升級轉型，讓大同的營運表現亮眼事業成長。

大同公司111年上半年度本業獲利9.6億元，年增82.9%，EPS 0.41元，較110年同期增加了0.18元，EPS 提升78%，是大同自110年第二季以來，連續五季每股盈餘獲利。本業方面，重電事業營收成長達51%、馬達成長8%，全力發展的太陽能及智慧能源與去年相較，亦有3%之成長。

王金來副董事長兼總經理表示，董事長秉持對全體股東及早發放股利的承諾與初衷，在大股東與董事會的支持下，將再接再厲努力開創大同的新局，實現利潤享，而股東權益亦多繫於員工的努力，故今年在績效獎金之外，亦會加發近年來首度發放的員工酬勞獎金激勵員工，這不僅是經營團隊對各事業單位之努力成果表示高度肯定，亦激勵各事業單位提高生產力，持續精進，展現堅實的團隊戰鬥力。