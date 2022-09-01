大同(2371)下午召開記者會，董事長王光祥今天在記者會上表示，大同之前已停滯發展20年，剛接下公司的重責大任，大同的公司治理，曾經被認為是「下九流」，也就是比第9級還要下一級，經過1年8個月的努力，現在提升到第4級，今年會再升為第2級，明年將成為一流水準的公司，最快時間內努力實現配股目標，請各界拭目以待。

王光祥指出，去年12月21日，本人接任大同董事長，向所有的股東承諾，要在最短的時間內「發放股利」。因為大同的大小股東等了20年，都沒有分派股利，大家都翹首企昐。在經營團隊共同努力之下，大同去年賺36.7億元，EPS 1.57元，繳出20多年來最好的成績單，至今年第2季已連5季盈餘；但是因為還有累虧，只有公司賺錢彌補虧損，才能發放股利，這也是我急切達成的承諾與目標。

王光祥強調，在本人帶領下，遵守公司治理，是最基本的要求；如何改善營運績效、讓公司賺錢，是經營團隊最重要的任務。其實，曾經來過大同的菁英都是100分，和大股東一樣，大家的方向一致都是為大同好；只是有人想慢慢走，大股東認為要大步走，徐徐而行和快步奔跑，是不同的心態，大股東認為改變可以更好。我在此強調，本人及所有的大股東，在大同公司不僅都不支薪，而且不會藉由關係人交易，從大同獲得任何不正當的利益，大股東會恪遵誠信廉潔的準則，一心只想大同獲利，不要辜負股東的期望，這才是最重要的。

最後，王光祥表示，外界近來對於方顧問的諸多報導，與事實不符，這裡要特予澄清。方顧問是本人再三懇託，才答應幫忙。方顧問在長榮集團張榮發總裁身旁擔任顧問長達30年，在商業各界擁有深厚人脈，對大同的業務發展很有助益，幫公司爭取很多業績，這10個月來對大同的貢獻，只有大股東們最為了解。方顧問不計名利，既然外界對支領顧問費有所爭議，已不再領薪，希望外界不要再有誤解和負評。