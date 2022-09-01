東南亞醫材產業年度最大盛事2022年亞洲醫療器材展(MEDICAL FAIR ASIA)周四熱烈開展，為助我商參與該盛會，經濟部國貿局特委由外貿協會，於今年首次籌組21家優質業者設立台灣館，除設立線上「台灣館專屬網頁」於展前邀請買主曝光外，更採用創新「實體展示+線上洽談」的OMO雙軌併行模式，實體展出外，亦讓買主現場體驗非派員我商展品，並藉視訊台星同步洽談，以虛實整合模式搶攻疫後龐大的大健康醫材商機。

台灣醫材品質優良，開展首日即吸引新加坡貿易和工業部長(Minister for Trade and Industry)顏金勇(Gan Kim Yong)參觀台灣館，對我商產品讚譽有加。我商開展第一天大多就湧入20組以上的買主蒞臨，詢問代理或直接購買樣品，多來自星、泰、馬、越、紐、澳。另展前亦獲11家當地主要醫材進口代理商關注，紛紛預約於展覽期間與台灣業者洽談合作機會；我駐新加坡大使梁國新、經濟組組長吳文忠，亦親赴展場，逐一了解各項產品特色，協助推廣引薦當地醫材通路商機。

新加坡為我醫材出口至新南向第三大市場，因疫情影響，非接觸式數位需求浮現，當地點餐幾乎使用電子點餐系統，展場可觀察到可攜帶式、數位遠距醫材、AI人工判讀軟體極受歡迎，諸如台灣館此次展出福芯的「袖珍醫療刺激器」、龍骨王的「步態分析系統」、醫智的「AI皮膚診斷辨識系統」等於展期間大受歡迎，耗材類產品諸如阿爾傑「血管內導管固定裝置」亦獲得買主高度青睞，我商對本展效果表示高度肯定。

本展為全球最大醫材展(MEDICA)主辦單位德國杜塞爾多夫展覽公司於亞洲辦理的醫材展，輪流於星、泰舉行，為東南亞最具指標醫材展，往年觀展者主要來自星、馬、泰、越、菲、印尼、印度。2020年經歷疫情衝擊轉線上辦理後，今年回歸實體展出，眾醫材廠商引頸期盼，共吸引來自50國超600家參展商共襄盛舉，台灣共計60家參展企業，為第一大參展國。

在數位健康科技趨勢領航下，全球醫材市場持續看漲，我精良醫材結合ICT等數位軟體，具高度拓銷潛力。明年貿協並將持續組團參加「日本國際醫療展(2月)」、「美國邁阿密國際醫療展(6月)」、「亞洲醫材展(8月)」及「杜塞道夫醫療器材展(11月)」等國際知名展會，並辦理採購大會等加值活動，協助我醫材業者國際鏈結，爭取更多拓銷機會。