台中市山城1日颳起大風，大雅及潭子路樹傳出倒塌意外。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

強烈颱風軒嵐諾逐步接近台灣造成外圍環流，台中市山城1日颳起大風，大雅及潭子路樹傳出倒塌意外，所幸僅有一部停在路邊的小客車輕微受損，未造成人員傷亡。

受颱風外圍環流影響，大雅區中清路、科雅路口路樹不敵強風，一棵路樹應聲倒地，壓到停在路邊的一部自小客車，幸車子僅輕微受損，未傳出人員傷亡。

另外，潭子區崇德路沿線種植許多榕樹，中午也發生樹枝被風吹斷意外，幸當時無人車經過。市議員蕭隆澤表示，有的榕樹超過5層樓高、樹葉又太茂盛，台中市建設局應該在颱風來臨前進行修剪。