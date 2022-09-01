新冠疫情確診案，在花蓮每天仍平均有4、5百案例，花蓮縣衛生局副局長鍾美珠說，花蓮縣施打三劑疫苗接種數低於全國，Omicron變異株BA.4／BA.5傳染力高，呼籲完整接種疫苗降低重症風險，也提醒，65歲以上長者今起可免費領取5劑快篩，第5輪家用快篩實名制也在今天開放購買，民眾可購入，以備不時之需。

衛生局資料顯示，截至8月29日花蓮各鄉鎮市確診分布情形，光復鄉較上週增加1.5％，新城鄉、壽豐鄉、玉里鎮占比都高於13鄉鎮市平均，且上週花蓮縣每日平均確診數為403人，本週則增加為504人，呼籲落實勤洗手、戴口罩等防疫規範。

鍾美珠說說，花蓮縣施打三劑疫苗接種數低於全國，Omicron變異株BA.4／BA.5傳染力高，請長者、幼兒儘速接種疫苗，完整接種COVID-19疫苗可降低重症風險，提升群體免疫。

新冠疫苗第二劑追加劑建議接種對象，分別為65以上長者、長照機構住民以及18歲以上免疫不全且病情穩定者，與第一劑追加劑施打因間隔五個月以上，若為確診者需間隔三個月後再接種。

衛生局提醒，今天起免費提供65歲以上長者家用抗原快篩試劑，符合資格民眾，可持健保卡到縣內特約藥局或衛生所，免費領取五劑快篩試劑。考量到沒有健保特約藥局的地區，北區秀林鄉在衛生所、中區衛生福利部豐濱分院、南區萬榮鄉衛生所、卓溪鄉衛生所、富里鄉衛生所皆可領取。

另外，第5輪家用快篩實名制今天也開放購買，每份身分證字號至多購買2份10劑，可1次或2次購買(可代購)，1份5劑，每劑100元，共500元。

教育處專員李佳玲指出，自9月12日起實施校園防疫新制，針對確診或快篩陽性個案，實施7天居家照護，期滿無症狀可入校上課；針對確診者(及快篩陽性個案)的同班同學、教師，學校提供1劑快篩試劑，快篩陰性無症狀者可上課，如有症狀應儘速就醫；9月11日(含)前依現行規定調整授課方式者，依學校原規定辦理。

家用快篩長者領快篩校園防疫疫苗接種