中租控股旗下中曜公司今（1）日與中華開發金控集團達成綠電採購協議。截至今年８月，中租旗下太陽能電廠已達2973場，發電總容量逾1GW，共計1004MW，為全台擁有最多太陽能電廠數，以及綠能發電量最高的企業，亦投入地熱發電等多元綠能，將針對不同產業的綠電需求，提供服務。

中租以屏東99MW大型地面型太陽能案場所生產的電力，經由綠電轉供，由台電公司輸配電再供電，至開發金控旗下凱基證券、中國人壽的台北２棟商辦大樓總電表。每1000度太陽光電，可向經濟部標準檢驗局國家再生能源憑證中心申請，核發１張再生能源憑證，合計5年共2500萬度的綠電使用證明，協助開發金控集團實踐2030年自身營運管理碳中和的永續承諾。

中租控股董事長陳鳳龍表示，中租從融資、節能服務，進入太陽能電廠投資，裝置容量持續朝2 GW的目標前進。同時也跨入儲能，協助電網穩定供電，系統總容量建置目標為600-800MW，亦因應龐大的綠電需求，開啟售電事業，以推動多元綠能。

中租能源資深副總經理謝明宏表示，中租擁有自己的綠能電廠，從源頭的發電、日常的維運管理，再加上儲能系統的輔助，皆有助於穩定供電與售電，而未來也將盤點更多的電廠，依發電情況與用電需求，滿足不同產業對再生能源的需求，亦將協助中小企業參與綠電轉供，提供多元綠電採購途徑，促進綠電交易，加速推動能源轉型，攜手達成淨零排放的目標。

中租控股自成立以來，專注服務中小企業，提供設備租賃、分期付款等融資業務，自2010年關注中小企業環保節能議題，提供節能設備改善的專案服務，2012年進入太陽能電廠融資業務，2014年向中小企業客戶租借農舍、廠房的屋頂，投資太陽能電廠，2015年成立中租能源，逐步由融資進入電廠投資，從屋頂型太陽能電廠，發展大型地面案場，以及漁電共生與灌溉溝渠等多元型態，且延伸至儲能與售電，串起完整的綠能價值鏈。