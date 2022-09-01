孫姓婦人見兒子的游姓前女友曾動過隆鼻手術，自己又對醫美很有興趣，去年7月5日提議用刀割開眉心的皮膚，剪下隆鼻假體，可改善膚質，但經過了20天，游女的傷口不斷的滲出組織液，孫婦又說「需要時間復原」，游女懷疑前男友的母親是密醫，擔心毀容，因而提告，士林地檢署偵結，依過失傷害罪起訴。

孫姓婦人因喜愛醫美整型，在家中擺放各式器材，多次在家中幫兒子的游姓女友施打針劑，並傳訊息給游女稱自己有政府發給的執照，讓游女誤信孫婦對於美容事務很有研究。

游女原本與男友同住，去年5月搬離後，6月認為自己施打針劑沒有功效，皮膚並未恢復先前模樣，孫婦聽聞後，堅持鼻頭上有白頭粉刺，竟聲稱刀具割開就能消除，因而在游女的臉部、靠近鼻頭及眉心交接處，剪下之前隆鼻的假體一小角。

孫婦堅持是白頭粉刺，並告訴游女「你來，我給你拿掉」，去年7月初，在鼻樑處割出傷口，擠出假體並剪下一角。直到7月26日，游女傷口仍沒有復原，持續滲出組織液，不得已才求助醫師，合格醫師表示有內部發炎問題，孫婦還說「需要時間復原，可以來給我看看」氣得游女提告傷害、違反醫師法。

檢察官為了調查孫婦是否有從事醫療行為，搜索孫婦位在內湖的住處，發現很多針筒、器材等，並未發現有收取費用，或是幫助其他人整型，並無違反醫師法，但用刀割眉心切假體，確已造成游女受傷，依過失傷害罪起訴。