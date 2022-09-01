台北市議員汪志冰今下午在市議會總質詢爆料，北農董座、總經理近期招標同款價值近200萬元的豪車（LEXUS ES300H 2500C 油電複合動力黑色豪華版5人座），2台近400萬元，1台已到位，另一台正招標中。北市市場處長陳庭輝說，4大公司座車用租賃即可，不需要再買，北農總經理翁震炘表示，用租的也可以。

柯文哲今到議會總質詢，汪志冰問柯文哲，座車什麼廠牌、市價多少、開多少年？柯文哲說，他不知道，沒有在管這個，有車坐就很高興了。

汪志冰爆料，北農董事長、總經理開豪車、新車、進口車，董事長最近買了新車，昨天到位，總經理也開同款，一台199多萬元，將近200萬元，2台加起來快400萬元。柯文哲則稱，他不知道這件事；市場處長陳庭輝說，他知道北農要換車，但不曉得換什麼車。

汪志冰強調，北市府是股東，今年5月23日董事長座車第一次招標、6月1日因故廢標，市場處有介入嗎？陳庭輝回答沒有，翁震炘回應，依招標程序，要有3家廠商投標，因不到3家而廢標。

汪志冰再說，8月3日捲土重來，董事長豪超再招標，購買LEXUS ES300H 2500C 油電複合動力黑色豪華版5人座、近200萬，8月29日總經理同款豪車也招標中。

汪志冰調查發現，前北農董事長韓國瑜座車的是NISSAN、前總經理吳音寧座車則是TOYOTA，TOYOTA這台才用4年卻換成豪車。她批評，北農如果賺錢、花錢比較沒意見，但北農2021年稅後淨損2億4千萬元，今年北農的市場整修，勢必會影響營業收入。

翁震炘說明，是因為處理舊制退休金，今年2月把所有款項還清，這2、3年經營不錯，把舊制退休金7.9億元都處理完。

但汪志冰質疑，接下來可以預期營運比較差，當初講好共體時艱，大家一起奮鬥，為什麼一定要換成這麼貴的豪車，市長要不要講幾句話？柯文哲說，給他們自己解釋就好了。

汪志冰表示，是因為創下佳績太好而自我鼓勵，還是趁著可能會下台，幫接班人創造福利？市府身為北農股東也要有個態度。

翁震炘解釋，時間到了，有5部車要換，吳音寧那台因為是油電車，他現在還在用，因為有汰舊換新的錢，還可以賣50萬，因為他要買同型車，現在缺晶片，董事會要他們趕快換車。

陳庭輝說，市府在北農股份占有26.76％，事先確實不知道要換這種類型的車，是否要有精進措施，若以現在而言，四大公司的車應該用租賃，不需要再買了。至於現在正在招標的豪車，翁震炘說，既然市場處說要用租，用租的他也OK。