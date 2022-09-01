有「最美里長」稱號的第10選區參選人林京玲，由美女助選團陪同登記，相當吸睛。(林欣儀攝)

參選第6選區台中市議員的楊大鋐，1日騎著Youbike自行車、帶著一批青年助選團登記，頭上還綁著「必勝」布條，強調要邁向勝選之路。(林欣儀攝)

爭取連任的台中市議員吳瓊華，手持小馬造型的充氣氣球、強調「路遙才能知馬力」。(吳瓊華提供)

台中市議員選戰競爭激烈，在一片老面孔當中，新人爭取出線機會，力求加深選民印象，參選第4選區（豐原、后里）、年僅27歲的蔡怡萱，1日變裝成女將軍登記參選，強調要用不同思維扭轉台中市；有「最美里長」稱號的第10選區（中西區）參選人林京玲，則由美女助選團陪同登記，相當吸睛。

台中市議員第4選區下屆選舉參選大爆炸，目前已知有12人參選，以無黨籍角逐的蔡怡萱是豐原農會總幹事蔡森揚的女兒，她力拚脫穎而出，上午穿上紅色將軍服、帶領12名「豐后軍」前往登記，強調要為后里、豐原的民眾服務、揮灑熱血。

林京玲8年前就有「全台最美里長」稱號，下屆挑戰台中市議員席次，1日帶著美女助選團登記，吸引注目，她說，第10選區現任議員都是男性，較缺乏女性、兒童等議題，希望用細膩的女性特質與多元面向服務。

參選第6選區(西屯區)台中市議員的楊大鋐，父親是現任議員楊正中，他1日騎著Youbike自行車、帶著一批青年助選團登記，頭上還綁著「必勝」布條，強調要邁向勝選之路。

楊大鋐說，這次競選特別提出涵蓋經濟、交通與青年社福等範疇的4大政見，包括西屯會更紅 矽谷＋曼哈頓、青有所居、老亦有所托、願生敢養、安心好成家、友善西屯、宜居又好行，未來當選除監督市政、為民發聲，也希望為西屯區爭取更多建設，打造經濟產業特區。

此外，爭取連任的現任議員李中與支持者在登記會場高唱軍歌、展現高昂士氣，吳瓊華手持小馬造型的充氣氣球、強調「路遙才能知馬力」，黃馨慧則找來「姊姊妹妹站起來」團隊力挺。